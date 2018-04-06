Somali'de intihar saldırısı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 3 askerin yaralandığı bildirildi.
Mogadişu Belediye Başkanı Sözcüsü Abdifatah Omar Halane, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Eş-Şebab üyesi bir teröristin Mogadişu Havalimanı yolu üzerindeki bir kontrol noktasında bombalı araçla intihar saldırısı düzenlediğini söyledi.
Halane, güvenlik güçlerinin şüpheli aracı havalimanı yakınlarında durdurduğu sırada saldırganın kendisini patlattığını ve olay yerindeki 3 askerin yaralandığını kaydetti.
Saldırının, Somali'de 26 yıl aradan sonra başkent Mogadişu'da bugün düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı maratondan hemen sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.
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