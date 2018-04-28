HABER

Somali'de intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Galkayo kentinde düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü - Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi

MOGADİŞU (AA) - Somali'deki Galkayo kentinde düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Subay Abdi Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mudug bölgesindeki Galkayo kentinin Garsoor semtinde bulunan Ortak Kuvvetler Komutanlığında intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Ahmed, ilk belirlemelere göre, saldırıda Galkayo bölgesi Ortak Kuvvetler Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Eş-Şebab örgütü, "Somali Memo" isimli sitede yayımladığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Saldırıda hayatını kaybeden komutanın Yarbay Abdi Abdullah Mahmud olduğu ileri sürüldü.

Ortak Kuvvetler Komutanlığı, Mudug bölgesindeki güvenliği temin etmek ve kabileler arasındaki gerilimi sonlandırmak için Galmudug ve Puntland federal yönetimleri tarafından kurulmuştu. Komutanlığa bağlı 100'den fazla asker bulunuyor.

DİSK'ten Kani Beko'ya sert tepkiDİSK'ten Kani Beko'ya sert tepki
Abdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldiAbdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldi
Bu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştıBu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galkayo Garsoor Mudug Somali

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.