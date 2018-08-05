Somali'de lokantaya bombalı saldırı: 4 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir lokantayı hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 9'unun yaralandığı bildirildi.
Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Salih Hasan Ömer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mekke el-Mükerreme Caddesi'ndeki bir halk lokantasına müşterilerin yoğun olduğu sırada bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.
Saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 9'unun yaralandığını aktaran Ömer, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti.
Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı.
Somali'nin güneyinde Afgooye kentinde bugün askeri konvoyu hedef alan intihar saldırısında 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
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