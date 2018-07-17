Somali'de meçhule demir alan balıkçılar

MOGADİŞU (AA) - NUR CİDİ - Kaybolan tekne vakalarında artışın yaşandığı Somali'de balıkçılar, geçimini kazanmak için meçhule giden yola demir alıyor.

Ülkedeki kısıtlı imkanlar, can kurtarma ekipmanının olmaması, kötü hava koşulları, arızalı araçlar gibi sebeplerle geri dönemeyen sandal ve tekne sayıları gittikçe artıyor.

Ortalama ayda bir teknenin kaybolduğu belirtilirken, buna rağmen balıkçılar geçimini kazanmak için denize açılıyor.

Balıkçılar avdan dönünceye dek ailelerinin endişe dolu bekleyişi sürerken, bazıları ise hiç dönemiyor. Rızık için çıktıkları yol faciayla sonuçlanıyor. Kimi eşi, çocuğu, kimi abisi ya da babasını kaybediyor.

Firdevs Abdurrahman Nur da eşi denize açılıp geri dönmeyenlerden yalnızca biri.

AA muhabirine konuşan Nur, eşi Iyderus Hasan'ın üç ay önce Mogadişu'nun doğu kesimindeki Arabu sahilinden bir tekneyle demir aldığını ve bir daha dönmediğini anlattı.

Üç aydır eşinden haber alamadığını belirten Nur, "Evden çıkarken, 'yarın görüşürüz' demişti. Bu son kelimeleri oldu. Çocuklar sürekli ağlıyor." dedi.