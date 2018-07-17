Somali'de meçhule demir alan balıkçılar

MOGADİŞU (AA) - NUR CİDİ - Kaybolan tekne vakalarında artışın yaşandığı Somali'de balıkçılar, geçimini kazanmak için meçhule giden yola demir alıyor.
Ülkedeki kısıtlı imkanlar, can kurtarma ekipmanının olmaması, kötü hava koşulları, arızalı araçlar gibi sebeplerle geri dönemeyen sandal ve tekne sayıları gittikçe artıyor.
Ortalama ayda bir teknenin kaybolduğu belirtilirken, buna rağmen balıkçılar geçimini kazanmak için denize açılıyor.
Balıkçılar avdan dönünceye dek ailelerinin endişe dolu bekleyişi sürerken, bazıları ise hiç dönemiyor. Rızık için çıktıkları yol faciayla sonuçlanıyor. Kimi eşi, çocuğu, kimi abisi ya da babasını kaybediyor.
Firdevs Abdurrahman Nur da eşi denize açılıp geri dönmeyenlerden yalnızca biri.
AA muhabirine konuşan Nur, eşi Iyderus Hasan'ın üç ay önce Mogadişu'nun doğu kesimindeki Arabu sahilinden bir tekneyle demir aldığını ve bir daha dönmediğini anlattı.
Üç aydır eşinden haber alamadığını belirten Nur, "Evden çıkarken, 'yarın görüşürüz' demişti. Bu son kelimeleri oldu. Çocuklar sürekli ağlıyor." dedi.
Somalili Naime Meridi de oğlunun tekneyle yola çıktıktan sonra bir daha dönmediğini söyleyerek, "Oğlumun yokluğu beni çok üzüyor. Denizde kaybolduğunu duyduğumuzda şok geçirdik. Çok üzüldük ancak bir süre sonra oğlumun Maldivler deniz kuvvetleri tarafından kurtarıldığını duyduk. Bu haber bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
- Neden geri dönemiyorlar?
Balıkçılar Birliği verilerine göre, mart ayından bu yana içinde 9 balıkçının bulunduğu 3 tekne kayboldu. Teknelerin kaybolmasında uzun mesafeler katedilmesi sonucu yakıtlarının bitmesinin etkili olduğu aktarıldı.
Yerel medyada 5 Temmuz'da Sri Lanka deniz kuvvetlerinin, kara suları yakınlarında 3 Somalili balıkçıyı kurtardığına dair görüntüler yer aldı. Ayrıca Maldivler deniz kuvvetlerinin kendi kara sularında 3 balıkçıyı kurtardığına dair haberler çıktı diğer 3 balıkçının ise akıbeti henüz bilinmiyor.
Teknik sorunlar nedeniyle daha önce de tekneleri kaybolan onlarca balıkçının denizde cesetlerine ulaşılmıştı.
Balıkçılar Birliği Başkanı Davud Nur, denizin mart ayında etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle tehlikeli olduğunu, küçük, ahşap teknelerin büyük dalgalara direnemediğini belirtti.
Bunun yanı sıra balıkçıların çoğunun yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadığını, günlük rızıklarını kazanmak ön planda olduğu için kendilerini geliştirmeyi ihmal ettiklerini aktaran Nur, ayrıca tehlike anında en basit kurtarma araç ve gereçlerine dahi sahip olmadıklarını söyledi.
Nur, teknelerde bulunması gereken ihtiyaçları denetleyen, avlanma sınırını belirleyen bir kurumun olmamasının da kaybolan tekne vakalarının tekrarlamasına neden olduğunu belirtti.
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