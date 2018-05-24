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Somali'de milletvekiline silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 01:46 | Son Güncelleme

Garowe şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda milletvekili ve koruması hayatını kaybetti

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin yarı özerk Puntland bölgesinde bir milletvekili ile korumasının, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberde, Puntland bölgesinin Garowe şehrinde, Puntland milletvekili Abdirahman Maalim Dahir ve beraberindeki korumasının silahlı saldırı sonucu öldüğü belirtildi.

Milletvekili ve korumasına saldıran silahlı 2 kişinin olayın ardından kaçtığı kaydedilirken, saldırıyla ilgili henüz hükümetten bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan terör örgütü Eş-Şebab, saldırıya yönelik sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Somali'de ramazan ayının başlangıcından bu yana 11'i başkent Mogadişu'da olmak üzere toplam 12 kişinin suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Puntland Somali

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