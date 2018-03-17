HABER

Somali'de siyasi kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 00:49 | Son Güncelleme

Somali Federal Parlamentosu Başkanı Jawari'ye yönelik güvenoyu nedeniyle yaşanan tartışmalar siyasi krize dönüştü - Jawari, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi, orduya talimat vererek parlemento binasının kontrolünü ele geçirmekle suçladı

MOGADİŞU (AA) - Somali Federal Parlamentosu Başkanı Mohamed Osman Jawari, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi, orduya talimat vererek parlemento binasının kontrolünü ele geçirmekle suçladı.

Jawari, gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentoda kendisine yönelik yapılan güven oylaması sonucunun kabul edilmemesi nedeniyle, Somali Başbakan Hasan Ali Kayre'ye, orduya talimat vererek parlemento binasının kontrolünü ele geçirmek suçlaması yöneltti.

Mohamed Osman Jawari, "Parlamentonun güvenliği artık bizim kontrolümüz değil. Parlamentoda herhangi bir şey olursa bunun sorumluluğu bana değil Başbakan'a aittir. Emniyet artık bizim elimizde değil Başbakan'a geçmiştir." dedi.

Başbakan Hasan Ali Kayre'den ise konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, bazı yerel medya organlarında parlamento binasının etrafının askerler tarafından kuşatıldığına yönelik haberler yer aldı.

Somali Parlamentosundaki 107 milletvekili, çarşamba günü "görevi kötüye kullanmak ve anayasanın revizyondan geçirilmesini engellemek" suçlamasıyla Parlamento Başkanı Jawari'ye karşı gerçekleştirilen güven oylamasında olumsuz oy kullanmıştı.

Mohamed Osman Jawariye karşı parlamentoya sunulan önergeden 16 milletvekilinin imzalarını geri çekmesinin ardından Somali Anayasası'na göre tasarının geçersiz hale geldiği belirtiliyor.

Hukuki şartlar yerine getirilirse Meclis tarafından getirilecek önergeyi kabul edeceğini söyleyen Jawari, "Önerge için hazırım ama şu an 92 olan yeter sayısı sağlanamıyor. Bu önergeye karşı olan muhalefetin gerekli sayıyı tamamlaması ve sunması gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, Başbakan Kayre'ye karşı olan bir grup milletvekilinin, Somali Federal Parlamentosunda Hasan Ali Kayre hakkında güven oylaması yapılması için önerge sunma hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştüIrak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mogadişu Somali

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İlginizi Çekebilir

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler

'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş Arin açıklaması: O iddia gerçek dışı

TSK'dan flaş Arin açıklaması: O iddia gerçek dışı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Şahin Alpay'a tahliye kararı verildi

Son dakika! Şahin Alpay'a tahliye kararı verildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.