Somali'de siyasi kriz

MOGADİŞU (AA) - Somali Federal Parlamentosu Başkanı Mohamed Osman Jawari, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi, orduya talimat vererek parlemento binasının kontrolünü ele geçirmekle suçladı.
Jawari, gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentoda kendisine yönelik yapılan güven oylaması sonucunun kabul edilmemesi nedeniyle, Somali Başbakan Hasan Ali Kayre'ye, orduya talimat vererek parlemento binasının kontrolünü ele geçirmek suçlaması yöneltti.
Mohamed Osman Jawari, "Parlamentonun güvenliği artık bizim kontrolümüz değil. Parlamentoda herhangi bir şey olursa bunun sorumluluğu bana değil Başbakan'a aittir. Emniyet artık bizim elimizde değil Başbakan'a geçmiştir." dedi.
Başbakan Hasan Ali Kayre'den ise konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, bazı yerel medya organlarında parlamento binasının etrafının askerler tarafından kuşatıldığına yönelik haberler yer aldı.
Somali Parlamentosundaki 107 milletvekili, çarşamba günü "görevi kötüye kullanmak ve anayasanın revizyondan geçirilmesini engellemek" suçlamasıyla Parlamento Başkanı Jawari'ye karşı gerçekleştirilen güven oylamasında olumsuz oy kullanmıştı.
Mohamed Osman Jawariye karşı parlamentoya sunulan önergeden 16 milletvekilinin imzalarını geri çekmesinin ardından Somali Anayasası'na göre tasarının geçersiz hale geldiği belirtiliyor.
Hukuki şartlar yerine getirilirse Meclis tarafından getirilecek önergeyi kabul edeceğini söyleyen Jawari, "Önerge için hazırım ama şu an 92 olan yeter sayısı sağlanamıyor. Bu önergeye karşı olan muhalefetin gerekli sayıyı tamamlaması ve sunması gerekiyor." diye konuştu.
Öte yandan, Başbakan Kayre'ye karşı olan bir grup milletvekilinin, Somali Federal Parlamentosunda Hasan Ali Kayre hakkında güven oylaması yapılması için önerge sunma hazırlığı içinde olduğu belirtildi.
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler
İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Çin'de roket teknolojisi ile yapay kalp geliştirildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum