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Somali'de stadyumda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:55 | Son Güncelleme

Barawe kasabasındaki bir futbol stadyumunda meydana gelen patlamada aralarında futbolcuların da olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesindeki bir futbol stadyumunda meydana gelen patlamada aralarında futbolcularında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 taraftarın da yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberde, Aşağı Şabelle Bölgesi Vali Yardımcısı Abdifatah Haji Abudlle, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barawe kasabasındaki futbol stadyumunda yerel kulüp takımlarının maç yaptığı sırada stadyuma önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama olduğunu söyledi.

Abudlle, patlamada aralarında futbolcuların da olduğu 4 kişinin öldüğünü, çoğunluğu maçı izlemeye gelen taraftarlardan 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Abdulle saldırının arkasında terör örgütü Eş- Şebab'ın olduğunu belirtti. Patlamayla ilgili hükümetten henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Eş-Şebab örgütü kendisine ait yayın organları aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiğini duyurarak, patlamada aralarında Uganda askerlerinin de olduğu bazı yerel devlet görevlilerinin öldüğünü ileri sürdü.

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Mogadişu patlama Somali stadyum

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