Somali'de terör saldırısı: 4 asker öldü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin güneyindeki Aşağı Cuba bölgesinde yer alan bir askeri merkezin girişinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 askerin öldüğü belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Eş-Şebab unsurları Aşağı Cuba'nın Barasangoni bölgesinde bulunan hükumet güçlerine bağlı bir askeri merkeze bombalı ve silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 askerin hayatını kaybettiği ve 6 militanın ölü olarak ele geçirildiği kaydedilirken olayda yaralananların da olduğu bilgisi verildi.
Çatışmaların intihar saldırısıyla başladığını, ardından silahlı saldırı düzenlendiğini anlatan kaynaklar, hükumet güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ifade etti.
Öte yandan saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü Eş-Şebab ise olayda 27 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.
Örgüte yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde yer alan açıklamada Barasangoni bölgesindeki çatışmalarda hükümet güçlerine bağlı 27 askerin öldürüldüğü, askeri mühimmatlara el konulduğu ve pek çok askeri aracın ateşe verildiği iddia edildi.
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