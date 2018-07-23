HABER

Somali'de terör saldırısı: 4 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:43 | Son Güncelleme

Terör örgütü Eş-Şebab'ın Aşağı Cuba bölgesinde bulunan bir askeri merkeze düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 asker öldü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin güneyindeki Aşağı Cuba bölgesinde yer alan bir askeri merkezin girişinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 askerin öldüğü belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Eş-Şebab unsurları Aşağı Cuba'nın Barasangoni bölgesinde bulunan hükumet güçlerine bağlı bir askeri merkeze bombalı ve silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 askerin hayatını kaybettiği ve 6 militanın ölü olarak ele geçirildiği kaydedilirken olayda yaralananların da olduğu bilgisi verildi.

Çatışmaların intihar saldırısıyla başladığını, ardından silahlı saldırı düzenlendiğini anlatan kaynaklar, hükumet güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ifade etti.

Öte yandan saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü Eş-Şebab ise olayda 27 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Örgüte yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde yer alan açıklamada Barasangoni bölgesindeki çatışmalarda hükümet güçlerine bağlı 27 askerin öldürüldüğü, askeri mühimmatlara el konulduğu ve pek çok askeri aracın ateşe verildiği iddia edildi.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmediBedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi
Genç İmam Hatipliler: Hemen açıkça tepkimizi gösterdikGenç İmam Hatipliler: Hemen açıkça tepkimizi gösterdik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşağı Cuba Eş Şebab Somali

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da yakalandı

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da yakalandı

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.