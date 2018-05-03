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Somali'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi çalışanı kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:31 | Son Güncelleme

Somali'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi çalışanı kaçırıldı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de Uluslararası Kızılhaç Komitesinde (ICRC) çalışan Alman uyruklu kadın hemşirenin kaçırıldığı bildirildi.

ICRC Somali Delegasyonu Başkan Yardımcısı Daniel O’Malley tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin başkent Mogadişu'daki merkezinde görev yapan Alman uyruklu kadın hemşirenin merkez binadan silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Kaçırılan hemşirenin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "İş arkadaşımızın güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Somali hükümetinden olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Olayın ardından ICRC merkezinde görevli özel güvenlik şirketi çalışanları gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Mogadişu Somali Uluslararası Kızılhaç Komitesi

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