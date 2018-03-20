HABER

Somali'de yangın: 7 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 01:58 | Son Güncelleme

Başkent Mogadişu'da bir evde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu ile misafir olarak bulunduğu belirtilen bir kişi yaşamını yitirdi - Alevlere müdahale etmeye çalışan baba ise ağır yaralandı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir evde çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Mogadişu'nun Yaqshid bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayda, anne ve 5 çocuğu ile evde bulunan bir misafirin yanarak can verdiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, gece yarısı çıkan yangın sırasında annenin çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiğini, alevlere müdahale etmeye çalışan baba Ahmed Ali'nin ise ağır yaralandığını belirtti.

Komşuların yangını söndürmek için yaptığı müdahalelerin yetersiz kaldığı, olay yerine geç gelen itfaiye ekiplerinin ise alevleri güçlükle kontrol altına aldığı kaydedildi.

Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
Afrin'de sona doğruAfrin'de sona doğru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mogadişu Somali yangın

En Çok Okunan Haberler

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

120 Rus askeri hayatını kaybetti

120 Rus askeri hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Aydın'ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'ymış!

Mehmet Aydın'ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'ymış!

Türk askerlerinin girdiği Afrin’e siviller dönmeye başladı

Türk askerlerinin girdiği Afrin’e siviller dönmeye başladı

İstanbul'da gece yarısı terör operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da gece yarısı terör operasyonu: Gözaltılar var

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesine füze düştü

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.