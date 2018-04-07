Somali'deki bir okulda Türkçe yabancı dil olarak müfredata girdi

Büyükelçi Bekar, programın açılışında, Türkçe'nin müfredatta yer almasıyla güzel bir adıma öncülük ettiği için Mogadişu YEE ve yetimhane Müdüresi Nurto Mohamed Addow'a, gösterdikleri misafirperverlik ve yetimhanenin kapısını Türkçeye açtıkları için teşekkür etti.

YEE'den alınan bilgiye göre, Somali'deki Bondhere Anaokulu Kız Yetimhanesinde, Türkçe'ye, yabancı dil olarak müfredatta yer verildi.

Mogadişu Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) katkılarıyla, Türkçe, Somali'deki bir yetimhaneye bağlı okulda yabancı dil olarak müfredatta yer aldı.

Bekar, Somali-Türkiye dostluk köprüsünün giderek sağlamlaştığını ve eğitimle de bunun pekiştirildiğini ifade etti.

Yetimhane Müdüresi Addow da okulun resmi açılışını Türklerin yaptığını belirterek, Somali için Türkiye'nin öneminin altını çizdi.

Kız çocuklarının eğitimle ayaklarının yere daha sağlam basacağının altını çizen Addow, sadece okuldaki kız öğrencilerin değil, öğretmenlerin de Türkçe öğreneceğini söyledi. Addow, Türkiye'ye her zaman minnettar olduklarını dile getirerek, verilen destek için teşekkür etti.

Program, kız çocuklarının Türkçe ve Somalice söylediği şarkıların ardından yaklaşık 90 öğrenciye öğretim sürecinde kullanacakları YEE Türkçe Öğreniyorum-1 kitap setinin hediye edilmesiyle son buldu.

Türkçe dersleri, YEE'nin desteğiyle Türkçe öğrenen Somalili bir eğitmen tarafından veriliyor.