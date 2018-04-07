HABER

Somali'deki bir okulda Türkçe yabancı dil olarak müfredata girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Türkçe, Somali'deki bir yetimhaneye bağlı okulda yabancı dil olarak müfredata girdi

Mogadişu Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) katkılarıyla, Türkçe, Somali'deki bir yetimhaneye bağlı okulda yabancı dil olarak müfredatta yer aldı.

YEE'den alınan bilgiye göre, Somali'deki Bondhere Anaokulu Kız Yetimhanesinde, Türkçe'ye, yabancı dil olarak müfredatta yer verildi.

Geçen yıl ağustos ayında, YEE İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Caner Akkurt'un, başkent Mogadişu'daki saha ziyaretinde gündeme gelen Türkçe kursları, enstitünün katkılarıyla bir yetimhaneye bağlı okulda resmen başladı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar'ın katılımıyla, cuma günü Bondhere Anaokulu Kız Yetimhanesinde düzenlenen resmi törenle Türkçe, yabancı dil olarak müfredata girdi.

Mogadişu YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, program öncesi kız öğrenciler tarafından Türkçe ifadelerle karşılandı.

Büyükelçi Bekar, programın açılışında, Türkçe'nin müfredatta yer almasıyla güzel bir adıma öncülük ettiği için Mogadişu YEE ve yetimhane Müdüresi Nurto Mohamed Addow'a, gösterdikleri misafirperverlik ve yetimhanenin kapısını Türkçeye açtıkları için teşekkür etti.

Bekar, Somali-Türkiye dostluk köprüsünün giderek sağlamlaştığını ve eğitimle de bunun pekiştirildiğini ifade etti.

Yetimhane Müdüresi Addow da okulun resmi açılışını Türklerin yaptığını belirterek, Somali için Türkiye'nin öneminin altını çizdi.

Kız çocuklarının eğitimle ayaklarının yere daha sağlam basacağının altını çizen Addow, sadece okuldaki kız öğrencilerin değil, öğretmenlerin de Türkçe öğreneceğini söyledi. Addow, Türkiye'ye her zaman minnettar olduklarını dile getirerek, verilen destek için teşekkür etti.

Program, kız çocuklarının Türkçe ve Somalice söylediği şarkıların ardından yaklaşık 90 öğrenciye öğretim sürecinde kullanacakları YEE Türkçe Öğreniyorum-1 kitap setinin hediye edilmesiyle son buldu.

Türkçe dersleri, YEE'nin desteğiyle Türkçe öğrenen Somalili bir eğitmen tarafından veriliyor.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldiTaksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi
Serkan Çelebi yakalandı!Serkan Çelebi yakalandı!
Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müfredat Olgan Bekar Somali Türkçe Yabancı Dil

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Hülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

Hülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

İlginizi Çekebilir

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.