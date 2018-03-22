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Somali'deki bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

Başkent Mogadişu'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otelin yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin 14'e yükseldiği bildirildi.

Somali İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Abdiaziz Xildhibaan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin 14'e yükseldiğini, saldırıda en az 8 kişinin yaralandığını belirterek,"Görüldüğü gibi çok sayıda masum insanın cansız bedeni hala yerlerde duruyor. Bugünkü saldırıda şu an için 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Öte yandan görgü tanıklarından Saed Yuusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının ardından patlamanın yaşandığı alana geldiğinde çok sayıda kişinin cansız bedenini gördüğünü, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Başkent Mogadişu'nun en işlek caddelerinden Mekke el-Mukerreme'deki Weheliye Oteli yakınlarında bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk açıklamalarda 9 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Terör örgütü Eş-Şebab, kendi yayın organları aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenirken, saldırıda, aralarında istihbarat ve devlet görevlilerinin bulunduğu 10 kişiyi öldürüldüğünü iddia etti.

Eş-Şebab, ay başında da başkentteki iki farklı noktaya saldırı düzenleyerek çok sayıda insanın ölümüne yol açmıştı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkede geçen ekim ayında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş" ilan etmişti.

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bombalı saldırı Eş Şebab Mogadişu Somali

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