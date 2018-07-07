HABER

Somali'deki bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 23:54 | Son Güncelleme

İİT, Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn Somali'de düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı'na bomba yüklü araçla düzenlediği bombalı saldırıyı kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Eş-Şebab terör örgütünün sürekli Somali'deki güvenlik güçleri ile masum sivillere yönelik düzenlediği saldırıları üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn dışişleri bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda da saldırı şiddetle kınanarak, Somali hükümeti ve halkı ile dayanışma içerisinde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamalarda ayrıca olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile Somali halkına başsağlığı dilendi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının bugün, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı'na bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kınama somali saldırı

En Çok Okunan Haberler

'Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kızı Amerika'da doğuyorsa...

'Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kızı Amerika'da doğuyorsa...

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!

Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu Lamborghini eleştirilerine yanıt verdi!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu Lamborghini eleştirilerine yanıt verdi!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.