Somali'deki bombalı saldırı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı'na bomba yüklü araçla düzenlediği bombalı saldırıyı kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Eş-Şebab terör örgütünün sürekli Somali'deki güvenlik güçleri ile masum sivillere yönelik düzenlediği saldırıları üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn dışişleri bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda da saldırı şiddetle kınanarak, Somali hükümeti ve halkı ile dayanışma içerisinde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamalarda ayrıca olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile Somali halkına başsağlığı dilendi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının bugün, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı'na bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

