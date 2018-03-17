Somali'deki siyasi kriz

Jawari, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentoda kendisine yönelik yapılan güven oylaması sonucunun kabul edilmemesi nedeniyle Kayre'ye, orduya talimat vererek parlamento binasının kontrolünü ele geçirme suçlaması yöneltmişti.

Jawari, "Parlamentonun güvenliği artık bizim kontrolümüzde değil. Parlamentoda herhangi bir şey olursa bunun sorumluluğu bana değil Başbakan'a aittir. Emniyet artık bizim elimizde değil Başbakan'a geçmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Somali Savunma Bakanı Hassan Maalin Hüseyin gece yarısı yaptığı açıklamada, ordunun parlamento binasının kontrolünü ele geçirdiğine yönelik gelen bilgilerin doğru olmadığını, sadece parlamentodaki güvenlik güçlerine takviye polis gücü gönderildiğini söylemişti.

- Krizin ardında Parlamento Başkanı'na yönelik güven oyu tartışması var

Somali Parlamentosundaki 107 milletvekili, çarşamba günü "görevi kötüye kullanmak ve anayasanın revizyondan geçirilmesini engellemek" suçlamasıyla Parlamento Başkanı Jawari'ye yönelik güven oylamasında olumsuz oy kullanmıştı.

Jawari'ye karşı parlamentoya sunulan önergeden 16 milletvekilinin imzalarını geri çekmesinin ardından Somali Anayasası'na göre tasarının geçersiz hale geldiği belirtiliyor.

Hukuki şartlar yerine getirilirse Meclis tarafından getirilecek önergeyi kabul edeceğini söyleyen Jawari, "Önerge için hazırım ama şu an 92 olan yeter sayısı sağlanamıyor. Bu önergeye karşı olan muhalefetin gerekli sayıyı tamamlaması ve sunması gerekiyor." diye konuşmuştu.

Öte yandan, Başbakan Kayre'ye karşı bir grup milletvekilinin, Somali Federal Parlamentosunda Hasan Ali Kayre hakkında güven oylaması yapılması için önerge sunma hazırlığı içinde olduğu ifade edildi.