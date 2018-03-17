Somali'deki siyasi kriz

MOGADİŞU (AA) - Somali Federal Parlamentosu Başkanı Muhammed Osman Jawari ile Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre arasında yaşanan siyasi gerginliğin ardından Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) askerlerinin parlamento binasına yönlendirildiği iddia edildi.
Ülkedeki yerel radyo kanalı Radio Dalsan'da yer alan haberde, AMISOM bünyesinde görev yapan Ugandalı askerlerin başkent Mogadişu'daki Somali Federal Parlamento binasının emniyetini sağlaması için binanın etrafında konuşlandığı ileri sürüldü.
Yerel radyoya konuşan bazı kaynaklar, yaklaşık 100 AMISOM askerinin, parlamentonun güvenliğini sağlayan hükümet güçlerine destek amacıyla orada bulunduğunu savundu.
Somali Federal Parlamentosu Başkanı Muhammed Osman Jawari, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi, orduya talimat vererek parlamento binasının kontrolünü ele geçirmekle suçlamıştı.
Jawari, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentoda kendisine yönelik yapılan güven oylaması sonucunun kabul edilmemesi nedeniyle Kayre'ye, orduya talimat vererek parlamento binasının kontrolünü ele geçirme suçlaması yöneltmişti.
Jawari, "Parlamentonun güvenliği artık bizim kontrolümüzde değil. Parlamentoda herhangi bir şey olursa bunun sorumluluğu bana değil Başbakan'a aittir. Emniyet artık bizim elimizde değil Başbakan'a geçmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Somali Savunma Bakanı Hassan Maalin Hüseyin gece yarısı yaptığı açıklamada, ordunun parlamento binasının kontrolünü ele geçirdiğine yönelik gelen bilgilerin doğru olmadığını, sadece parlamentodaki güvenlik güçlerine takviye polis gücü gönderildiğini söylemişti.
- Krizin ardında Parlamento Başkanı'na yönelik güven oyu tartışması var
Somali Parlamentosundaki 107 milletvekili, çarşamba günü "görevi kötüye kullanmak ve anayasanın revizyondan geçirilmesini engellemek" suçlamasıyla Parlamento Başkanı Jawari'ye yönelik güven oylamasında olumsuz oy kullanmıştı.
Jawari'ye karşı parlamentoya sunulan önergeden 16 milletvekilinin imzalarını geri çekmesinin ardından Somali Anayasası'na göre tasarının geçersiz hale geldiği belirtiliyor.
Hukuki şartlar yerine getirilirse Meclis tarafından getirilecek önergeyi kabul edeceğini söyleyen Jawari, "Önerge için hazırım ama şu an 92 olan yeter sayısı sağlanamıyor. Bu önergeye karşı olan muhalefetin gerekli sayıyı tamamlaması ve sunması gerekiyor." diye konuşmuştu.
Öte yandan, Başbakan Kayre'ye karşı bir grup milletvekilinin, Somali Federal Parlamentosunda Hasan Ali Kayre hakkında güven oylaması yapılması için önerge sunma hazırlığı içinde olduğu ifade edildi.
Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...
Tarihin en acı karesi
Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum