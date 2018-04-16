Somaliland'ın bağımsızlık fikrine karşı çıkan kadın şaire hapis cezası

MOGADİŞU (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'da yaşayan genç bir kadın şair, Somaliland'deki bağımsızlık girişimlerine karşı çıktığı için 3 yıl hapis cezası aldı.

Somaliland mahkemesinin verdiği kararda, Naima Ahmed Qorane isimli 27 yaşındaki kadın şair, özerk Somaliland ile Somali devletinin yeniden birleşmesini savunarak "devleti küçük düşürdüğü" gerekçesiyle suçlu bulundu.

Qorane'nin birleşme için kampanya yürüttüğü ve Somaliland aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ifadelerine yer verilen kararda, şairin 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Öte yandan Somali'de genç şairin tutuklanmasına karşı çıkan insan hakları örgütleri mahkeme kararına tepki gösterdi.

İnsan Hakları Merkezi Müdürü Guleid Ahmed Jama, yaptığı açıklamada, Qorane'nin cezası konusunda çok endişeli olduklarını dile getirdi. Jama, Somaliland mahkemesinin ifade özgürlüğünü koruması gerektiğini ifade ederek, şairin en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi.

1991 yılında tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland, Birleşmiş Milletler ve uluslararası alanda tanınmayıp mevcut durumda Somali'nin bir özerk bölgesi statüsünde bulunuyor.