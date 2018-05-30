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Somalili yetimlerin bayramlıkları Bursa'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Çocuklarımızın Ramazan Bayramı'na gülen yüzlerle girmesi için kıyafet tedarik ettik. Pantolon, gömlek ve tişörtlerden oluşan giyim desteğimizi bölgedeki yurtlara ulaştıracağız. Onların bayram sabahını süslemek istedik"

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle tedarik edilen giysiler, Somali'nin Galkayo bölgesindeki 600 yetim çocuğa gönderilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BEKSİAD sponsorluğunda 4 farklı yetimhanede yaklaşık 600 yetim çocuğun bulunduğu Galkayo'ya kıyafet yardımında bulunuldu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ile Galkayo'dan eğitim için Bursa'ya gelen Somalili öğrencileri makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazanda yardım çalışmalarının artarak devam ettiğini belirtti.

Anadolu insanının tarih boyunca durum ve şartlar ne olursa olsun mazlum coğrafyalara sahip çıktığını aktaran Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak, mazlum coğrafyadaki insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, 7 ülkede iftar organizasyonları düzenleyerek erzak yardımında bulunduk." ifadesini kullandı.

Galkayo ile Bursa'nın kardeş şehir olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 4 farklı yetimhanede, 600 yetim çocuk kalıyor. Bu ramazanda yetimlere şefkat ve merhamet gösterilmesi gerektiği düsturundan hareketle yavrularımızı sevindirmek istedik. Çocuklarımızın Ramazan Bayramı'na gülen yüzlerle girmesi için kıyafet tedarik ettik. Pantolon, gömlek ve tişörtlerden oluşan giyim desteğimizi bölgedeki yurtlara ulaştıracağız. Onların bayram sabahını süslemek istedik."

Aktaş, projeye vesile olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Milletvekili Cemalettin Kani Torun ile BEKSİAD'a teşekkür etti.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Bursa'nın kardeş şehir ilan ettiği Galkayo'ya yardım için üzerlerine düşen görevi seve seve yapacaklarını vurgulayan Yıldız, dernek olarak sosyal sorumluluk adıyla birçok projeyi yürüttüklerini belirtti.

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