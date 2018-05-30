Somalili yetimlerin bayramlıkları Bursa'dan

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle tedarik edilen giysiler, Somali'nin Galkayo bölgesindeki 600 yetim çocuğa gönderilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BEKSİAD sponsorluğunda 4 farklı yetimhanede yaklaşık 600 yetim çocuğun bulunduğu Galkayo'ya kıyafet yardımında bulunuldu.
BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ile Galkayo'dan eğitim için Bursa'ya gelen Somalili öğrencileri makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazanda yardım çalışmalarının artarak devam ettiğini belirtti.
Anadolu insanının tarih boyunca durum ve şartlar ne olursa olsun mazlum coğrafyalara sahip çıktığını aktaran Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak, mazlum coğrafyadaki insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, 7 ülkede iftar organizasyonları düzenleyerek erzak yardımında bulunduk." ifadesini kullandı.
Galkayo ile Bursa'nın kardeş şehir olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:
"Bölgede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 4 farklı yetimhanede, 600 yetim çocuk kalıyor. Bu ramazanda yetimlere şefkat ve merhamet gösterilmesi gerektiği düsturundan hareketle yavrularımızı sevindirmek istedik. Çocuklarımızın Ramazan Bayramı'na gülen yüzlerle girmesi için kıyafet tedarik ettik. Pantolon, gömlek ve tişörtlerden oluşan giyim desteğimizi bölgedeki yurtlara ulaştıracağız. Onların bayram sabahını süslemek istedik."
Aktaş, projeye vesile olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Milletvekili Cemalettin Kani Torun ile BEKSİAD'a teşekkür etti.
BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Bursa'nın kardeş şehir ilan ettiği Galkayo'ya yardım için üzerlerine düşen görevi seve seve yapacaklarını vurgulayan Yıldız, dernek olarak sosyal sorumluluk adıyla birçok projeyi yürüttüklerini belirtti.
Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir
Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var
Ramazanda iftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin
Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık
Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık
Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Okuyucu Yorumları 0 yorum