Somalili yetimlerin bayramlıkları Bursa'dan

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle tedarik edilen giysiler, Somali'nin Galkayo bölgesindeki 600 yetim çocuğa gönderilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BEKSİAD sponsorluğunda 4 farklı yetimhanede yaklaşık 600 yetim çocuğun bulunduğu Galkayo'ya kıyafet yardımında bulunuldu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ile Galkayo'dan eğitim için Bursa'ya gelen Somalili öğrencileri makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazanda yardım çalışmalarının artarak devam ettiğini belirtti.

Anadolu insanının tarih boyunca durum ve şartlar ne olursa olsun mazlum coğrafyalara sahip çıktığını aktaran Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak, mazlum coğrafyadaki insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, 7 ülkede iftar organizasyonları düzenleyerek erzak yardımında bulunduk." ifadesini kullandı.

Galkayo ile Bursa'nın kardeş şehir olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 4 farklı yetimhanede, 600 yetim çocuk kalıyor. Bu ramazanda yetimlere şefkat ve merhamet gösterilmesi gerektiği düsturundan hareketle yavrularımızı sevindirmek istedik. Çocuklarımızın Ramazan Bayramı'na gülen yüzlerle girmesi için kıyafet tedarik ettik. Pantolon, gömlek ve tişörtlerden oluşan giyim desteğimizi bölgedeki yurtlara ulaştıracağız. Onların bayram sabahını süslemek istedik."