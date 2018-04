Soma’nın Ceylan’dan beklentisi Nobel

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Tulup, dünyanın en saygın üniversitesi olarak kabul edilen ve Nobel ödüllü pek çok bilim insanını yetiştiren Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de yüzde 100 bursla okuyacak olan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ceylan Ceylan’ı misafir etti. Kaymakam Altıntaş Ceylan’dan bundan sonraki beklentilerinin Nobel olduğunu dile getirdi.

Manisa’nın Soma ilçesinde Naciye Evren İlköğretim okulundan mezun olarak İzmir Fen Lisesi’ni kazanan Ceylan Ceylan dünyanın en saygın teknoloji üniversiteleri arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology (MIT)’e yüzde 100 burslu girme başarısı gösterdi. Soma İlçe Tarım Müdürlüğü memurlarından Fikret Ceylan’ın kızı olan Ceylan Ceylan’ın bu başarısını Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ile Soma Belediye Başkan Yardımcısı Ali Tulup çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Kaymakamlık ziyaretinde başarısının sırlarını paylaşan Ceylan Ceylan, "İlk ve orta okulu Soma Naciye Evren’de okudum. TUBİTAK’ın düzenlediği ulusal bilim olimpiyatlarından ve uluslararası kimya olimpiyatlarından 6 madalya aldım. Daha sonra bu başarılarımdan ötürü MTI’den kabul aldım. Öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem kendinize yeterli olacak olan çalışmayı belirleyin. Hedeflerinizi iyi belirleyin ve o hedefe ulaşmak için gerekli çalışmayı gösterin. Burada kitaplarda bir materyal aslında sadece ders çalışma şeklinde değilde genel kültür seviyelerimizi de artırmak için kitaplar okumalıyız. Hepsinin bir araya gelmesiyle başarı da beraberinde gelecektir" dedi.

Kaymakam Ahmet Altıntaş ise "Ceylan başarıları ile bizim milli gururumuz. Kendisiyle Soma’dan çıkan birisi olduğu için ayrıca gurur duyuyoruz. Okumayı çok seven ve okuyan birisi olduğunu öğrendim. Öğrenci arkadaşlarına tavsiyeleri olacaktır. Sürekli başarı çıtasını artıran Ceylan Ceylan inşallah ileride Nobel ödülü ile bu başarılı taçlandıracaktır. Başarılarından ötürü tebrik ederim" dedi.