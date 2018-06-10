Somuncu Baba Külliyesi'nde 3 bin kişiye iftar

Malatya'nın Darende ilçesinde, Hulusi Efendi Vakfı tarafından "Kadir Gecesi" dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi'nde 3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu.
Türkiye'nin dört bir yanından Kadir Gecesi’ni idrak etmek için içerisinde Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) kabrinin de bulunduğu Külliyeye gelen vatandaşlar, Hulusi Efendi Vakfı tarafından kurulan iftar sofrasına konuk oldu.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Somuncu Baba Camisi önündeki Cumartesi ve Pazar günleri verilen iftar ikramları ile ramazan ayı boyunca 15 bini aşkın kişi orucunu açtı.
Hayırseverler tarafından karşılanan iftar sofralarına, manevi atmosferde iftar yapmak isteyen Darendeliler başta olmak üzere ülke genelinden çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Sıcakların etkili olduğu Ramazan ayının son günlerinde oruçlarını, Anadolu'nun manevi erenlerinden Somuncu Baba'nın türbesi önünde açan vatandaşlar, ramazanda kardeşlik ve dayanışma duygusu yaşadı.
Kadir Gecesi dolayısıyla külliyeye gelen vatandaşlara Somuncu Baba Ekmeği ikram edildi.
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