HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Somuncu Baba Külliyesi'nde 3 bin kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Somuncu Baba Külliyesi'nde 3 bin kişiye iftar

Malatya'nın Darende ilçesinde, Hulusi Efendi Vakfı tarafından "Kadir Gecesi" dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi'nde 3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu.

Türkiye'nin dört bir yanından Kadir Gecesi’ni idrak etmek için içerisinde Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) kabrinin de bulunduğu Külliyeye gelen vatandaşlar, Hulusi Efendi Vakfı tarafından kurulan iftar sofrasına konuk oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Somuncu Baba Camisi önündeki Cumartesi ve Pazar günleri verilen iftar ikramları ile ramazan ayı boyunca 15 bini aşkın kişi orucunu açtı.

Hayırseverler tarafından karşılanan iftar sofralarına, manevi atmosferde iftar yapmak isteyen Darendeliler başta olmak üzere ülke genelinden çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Sıcakların etkili olduğu Ramazan ayının son günlerinde oruçlarını, Anadolu'nun manevi erenlerinden Somuncu Baba'nın türbesi önünde açan vatandaşlar, ramazanda kardeşlik ve dayanışma duygusu yaşadı.

Kadir Gecesi dolayısıyla külliyeye gelen vatandaşlara Somuncu Baba Ekmeği ikram edildi.

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
İzmir'de LGBTİ yürüyüşüİzmir'de LGBTİ yürüyüşü
Brüksel'de sığınmacılara destek gösterisiBrüksel'de sığınmacılara destek gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Darende Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı kadir gecesi Ramazan Somuncu Baba Hazretleri somuncu baba külliyesi iftar

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.