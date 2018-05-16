Somuncu Baba'nın evinde iftar

Bursa'da Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid tarafından 1399'da yaptırılan Ulucami'nin inşaatı sırasında işçilere ekmek dağıtan Somuncu Baba'nın evinin restore edilen ikinci kısmı törenle ziyarete açılırken, bahçesinde iftar yapıldı.
Ramazan ayının ilk iftarı öncesi, Somuncu Baba evinin restore edilen ikinci kısmı için açılış töreni düzenlendi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Dündar, törende, mekanın daha önceden özel mülkiyette bulunan, bir ailenin koruyup kolladığı ve ziyarete açık tuttuğu bir yer olduğunu söyledi.
Osmangazi Belediyesinin 2006 yılında başlattığı çalışmalarla Somuncu Baba'nın evinin uzun bir süreç neticesinde kamulaştırıldığını ifade eden Dündar, "Bizler birinci kısmın, fırın ve çilehane kısmının restorasyonunu yaptık. 2016 yılında bir ramazan akşamı iftarla birlikte açılışını gerçekleştirdik. O inşaat devam ederken baktık ki burası geniş çaplı bir külliye. Temellerinin ileriye doğru gittiğini gördük ve dolayısıyla bu adanın tamamını kamulaştırdık." dedi.
Kamulaştırmanın ardından kurul onayıyla ikinci kısma başladıklarını ve buranın da inşaatını bitirdiklerini belirten Dündar, şunları söyledi:
"Şu anda iç düzenlemeleri yapılıyor. Ramazan ayının ilk iftarını burada açılışla birlikte yapalım istedik. Bu, ikinci adım olarak bu tarihi mekanın inanç turizmi adına Bursa'mızın önemli bir merkezinin vatandaşların ziyaretine sunmuş oluyoruz. İkinci adımla birlikte yine bakıyoruz ki, bu bölgenin tarihi dokusu adım adım ayağa kalkıyor. Bizler buradan Somuncu Baba Fırını'na kadar olan bu bölgedeki 7 evi kamulaştırma kararı alarak burasını bir meydan ve camiyle birlikte bütünleştirmiş olacağız. Dolayısıyla burası, buraya gelen vatandaşların ziyaret esnasında dinlenebileceği, duasını edebileceği, buluşabileceği bir mekan haline gelecek."
Konuşmanın ardından Somuncu Baba'nın evinin bahçesinde vatandaşlara iftar verildi.
Vatandaşlar, okunan duaların ardından iftarları yaptı.
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