"Sömürgeci de olmadık sömürülen de"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, "Biz Afrin'de bir terör örgütüyle savaşmıyoruz. Emperyalist güçlerle savaş veriyoruz." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu'nun düzenlediği "Yüzde 100 Milli Düşünce, Yerli Üretim ve Doğru Tercih" panelinde konuşan Türkmenoğlu, savaş dönemlerinde dışa bağımlı olduğu için Türkiye'nin kıskaca alındığını, bunun son örneğinin "Zeytin Dalı Harekatı"nda yaşandığını söyledi.

Dışa bağımlı olmamak için çok çalışmak gerektiğine vurgu yapan Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler bugüne kadar sömürgeci olmadık ama sömürülen bir ülke de olmayız. Bu konuda asla ve asla tavizimiz yok. Bizim güneyimizde yaşanan bir iç savaş sadece rastlantısal bir savaş değil. Sonundaki hedef Türkiye ve İran. Büyük İsrail’i kurmak için yüzyıllardır uygulanan planın bir parçası bunlar. Amaç büyük İsrail’i kurmak. Buna engel olacak güç olarak Türkiye'yi görüyorlar."

Marmaris'e gelirken içinin ürperdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikaste gelen hainlerin emeline ulaşamadığını ifade eden Türkmenoğlu, şehitler verdiklerini ama mücadelelerinin bitmediğini vurguladı.