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"Somut Olmayan Kültürel Miras" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da "Somut Olmayan Kültürel Miras" paneli gerçekleştirildi.Fırat Üniversitesi(FÜ) Prof.

Elazığ’da "Somut Olmayan Kültürel Miras" paneli gerçekleştirildi.
Fırat Üniversitesi(FÜ) Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda Elazığ Belediyesi ve FÜ Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Somut Olmayan Kültürel Miras" paneline katılım yoğun oldu.
Moderatörlüğünü FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Esma Şimşek’in yaptığı panelde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu -Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekinci konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde, somut olmayan kültürel mirası korumak, mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasa saygı göstermesi, kültürel mirasın önemi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak aktarıldı.
Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamaya ilişkin konularda da değerlendirmelerin yapılması ile panel sona erdi.

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