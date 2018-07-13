Son 15 Temmuz kitabı 'Kalkışma 24 Saat'

ANTALYA, (DHA) - FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok sayıda kitap yayımlandı. Darbenin ikinci yıl dönümü yaklaşırken son 15 Temmuz kitabı, Demirören Haber Ajansı (DHA) Akdeniz Bölge Müdürü Salih Uçar'ın kaleme aldığı 'Kalkışma 24 Saat' oldu. Gazeteci Salih Uçar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin bir başka boyutuna ışık tutan kitabı, çok sayıda belge, görsel ve kronolojik dizilişiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerin o gece yaşadıklarına yer veriyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü gelirken bu konuda pek çok kitap yazıldı. Tanıklıklar, araştırmalar, duruşma tutanakları, yakınlarını kaybedenlerin ağzından şehitlerin öyküleri ve romanlardan oluşan 15 Temmuz kitapları, o gece ne olduğunu anlamak isteyenlere çok farklı seçenekler sunuyor.

15 Temmuz'un simge isimlerinden Hande Fırat'ın bir haberci olarak yaşadıklarını kaleme aldığı '24 Saat', Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin 'Darbeye geçit yok', eski Başbakan Yardımcılarından Yalçın Akdoğan'ın 'Kumpastan Darbeye FETÖ', İlker Başbuğ'un '15 Temmuz öncesi ve sonrası', Eray Görgülü'nün '15 Temmuz En Uzun Gece', Mete Yarar- Ceyhun Bozkurt'un 'Darbenin Kayıp Saatleri', Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyelerinin 15 Temmuz'u en sıcak noktalarda yaşayan habercilerin yaşadıklarını paylaştığı 'Kalkış-Ma' isimli kitaplar, darbenin ilk yılında yayımlanan ve dikkati çeken kitaplar oldu.

ÇOĞUNLUĞU GAZETECİLER

Çoğunluğu gazetecilerin yazdığı kitaplar arasında, Saygı Öztürk'ün 'Kod Adı Mürted', Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın 'Bir Millet Direniyor', Ali Erkan Kavaklı'nın 'Diriliş Destanı', Yasin Topaloğlu'nun 'Son Darbe', Osman Altınışık'ın '246- Bir Kurtuluş Destanı', Aslan Değirmenci'nin 'Darbenin Perde Arkası: Akıncı Üssü'nün Şifreleri', Kemal Gümüş'ün 'İşgalin Yapı Taşları', Latif Erdoğan'ın 'Şeytanın Gülen Yüzü', S.Serra Erdoğan'ın 'Temmuz Selası', Kazım Yurdakul'un 'Milletin Darbesi', Kenan Gürbüz'ün 'Pandoranın Kutusu Açıldı; Asrın Suikast Davası' yer alıyor.

15 Temmuz'da darbecilerin Moda'da kızının düğününü basıp rehin aldığı Korgeneral Mehmet Şanver, '15 Temmuz- Kartal Yuvasının İstilası' isimli kitabını bu yıl içerisinde yayımladı. 2016 Yüksek Askeri Şûrası'ndan hemen sonra istifa eden Muharip Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Şanver'in kitabında anıları, değerlendirmeleri ve 15 Temmuz'da yaşanan hava hareketliliğine dair bilgiler yer alıyor.

SON KİTAP UÇAR'DAN

Darbenin ikinci yıl dönümü yaklaşırken son 15 Temmuz kitabı, DHA Akdeniz Bölge Müdürü Salih Uçar'ın kaleme aldığı 'Kalkışma 24 Saat' oldu. Gazeteci Salih Uçar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin bir başka boyutuna ışık tutan kitabı, çok sayıda belge, görsel ve kronolojik dizilişiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerin o gece yaşadıklarına yer veriyor.

Cinius Yayınları'ndan çıkan ve lansmanı 9 Nisan'da yapılan 301 sayfalık kitap, Antalya- Marmaris- Ankara- İstanbul- Samsun beşgeninde 15 Temmuz gecesi nefes kesen 24 saati anlatıyor. Kitap, 16 Temmuz'da Antalya'ya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oynaması planlanan Dünya ve Türkiye karması futbol maçının hazırlığının anlatımıyla başlıyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Messi, Eto'o ve Hazard gibi dünya yıldızı kramponların oynayacağı maç öncesi Antalya'ya gelen ve kırmızı halıyla karşılanan ünlü futbolcuların, akşam yemeğinde darbe girişimini haber aldıktan sonra, 'Türkiye'de asker darbe yapıyor' tweetleri atıp apar topar ülkeyi terk etmesine yer verilen kitapta, aileleriyle tatilde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın darbe gecesi yaşadıkları konu ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyin takımındaki iki önemli ismin, İstanbul'a ulaştırılmasında alınan kritik kararlar, darbecilere karşı mücadelede bir karargah olarak kullanılan Antalya Vali Konağı'nda askerlerle bürokratlar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 26 ülkenin bakanıyla yaptığı diplomasi trafiği, kitapta geniş yer buluyor. Muhalefete mensup milletvekilleri ve belediye başkanlarının darbe gecesi neler yaptıklarına da yer verilen eser, 15 Temmuz sonrasındaki ihraç, gözaltı ve tutuklamalarla darbenin seyrini günümüze taşıyor.

15 TEMMUZ DEĞERLENDİRMESİ

"FETÖ/PDY suç örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli hadiselerden biridir" diyen gazeteci- yazar Uçar, "Demokratik rejimi yıkmayı ve ülke yönetimini bütünüyle ele geçirmeyi hedefleyen bu kalkışma çok süratli bir şekilde seferber olan kuvvetli ve diri bir demokratik refleksle püskürtülmüştür. Bu refleks, büyük bir toplumsal mutabakat halinde Türkiye'nin her bir köşesinde kendisini ortaya koymuştur" diye konuştu.

Kitap yazma nedenini 'tarihe not düşmek' olarak adlandıran Salih Uçar, yazma kararını ise 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 02.46'da aldığını ve bu noktaya eserinde detaylarıyla yer verdiğini söyledi.

Kitabın yayımlanması için darbe girişiminin üzerinden 20 ay geçmesini bekleyen Uçar, bunun açıklamasını, "Tarihte kırılma noktası olabilecek bazı olayları yorum yapmadan, belgesel niteliğinde aktarabilmek için olayları tüm cepheleriyle kavrayıp öyle aktarmak gerektiğini düşünüyorum. Bu süreci, tanık olduğum tüm olayları süzgecimden geçirip genel olarak değerlendirmek ve hatta sağlamasını yapmakla geçirdim" sözleriyle anlattı.

DEMOKRASİ SINAVDAN GEÇTİ

Gazeteci- yazar Uçar, kitabıyla ilgili şunları söyledi:

"Kitap politik bir olayı anlatmasına rağmen içinde son derece duygusal, insani ve birleştirici unsurlar taşımakta. Tabi aynı zamanda da aksiyonu, heyecanı çok yüksek bölümler var. Bu aksiyonun en yüksek olduğu bölümlerde Türkiye'nin kaderini tayin edecek kilit isimlerin bulunması da olayları daha akıcı hale getiriyor. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, ortaya belgesel tadında bir kitap çıktı. Gazeteci kimliğimle yazdığım bu kitaptaki en önemli nokta olayların gerçekliğini olduğu gibi aktarabilmekti. Edebiyat dilinde buna 'öyküleştirilmiş gerçeklik' deniyor. Bu da kitapta yer alan tüm olayları belgelere dayandırmayı, dolayısıyla uzun bir araştırma, hatta kişilerle birebir görüşme sürecini de beraberinde getirdi."

Kitabını 12 yaşındaki kızına ithaf eden Uçar, bununla ilgili de şunları kaydetti:

"Aslında bu kitabı kızımın nezdinde bütün çocuklara adıyorum. Artık çok geride kaldığını düşündüğümüz darbeler dönemini, dilerim bu ülkenin çocukları bir daha yaşamaz. Dokunmaya gelmeyecek kadar kırılgan demokrasimizin son darbe girişimi ile büyük bir sınavdan geçtiğini ve demokrasi dersinde sınıf atladığını sevinerek söyleyebilirim. Bu kitapta bunu görüp, bunu hissediyorum."

DEMOKRATİK DİRENÇ REFLEKSİ

Kitabın önsözünü kaleme alan Hürriyet yazarı Sedat Ergin, "Türkiye'de tarih çizgisinin akışını darbecilerin planları değil demokratik direnç refleksi şekillendirmiştir. Salih Uçar'ın kitabı işte bu direncin 15 Temmuz'da Antalya'da ortaya çıkışının öyküsünü bütün gerçekliğiyle bize anlatıyor. Antalya tarihinin 15 Temmuz 2016 tarihli sayfasını 360 derecelik bir taramayla bütün yönleriyle karşımıza çıkartıyor" dedi.

Kalkışma 24 Saat, kitap, kültür, sanat gazetesi Book Culture Art Time's tarafından 14 Mayıs'ta düzenlenen 'Altın Kalem Ödülleri'nde, 'siyasi araştırma' dalında Altın Kalem Ödülü aldı. Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Altın Kalem Ödülü'nü gazeteci- yazar Uçar'a, 15 Temmuz gecesi eşi ve oğlu şehit olan Nihal Olçok takdim etti.

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