"Son 16 yıl, Türkiye'nin hep kazandığı, büyüdüğü yıllar oldu"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Geçmişi bileceğiz ki, geçmişimizden ders alacağız ki geleceğimize güvenle devam edelim. Son 16 yıl, Türkiye'nin hep kazandığı, hep büyüdüğü yıllar oldu. Vatandaş kazandı, vatandaş refah olarak daha iyi bir Türkiye'de yaşamaya başladı." dedi.

Ağbal, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasınca, bir otelde düzenlenen "Ticaret Odası, Esnaf Odaları ve İşadamları ile Toplantı" programında, Aksaray'ın 2002 yılından beri yaşadığı değişim ve dönüşümün, Türkiye'nin yaşadığı dönüşümün bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aksaray'da yapımı devam eden projelere ilişkin bilgi veren Ağbal, kentin ülke ekonomisine can veren önemli bir kent olduğunu, dolayısıyla daha fazla hizmeti de hak ettiğini belirtti.

Türkiye'nin geçmişten beri süregelen en büyük sorununun 'demokrasi karşıtları' olduğunu ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Türkiye ne zaman ilerlese, gelişse, ne zaman gerçek manada Türkiye'de demokrasi yerleşmeye başlasa, demokrasi karşıtı güçler bunun önüne engeller oluşturmuş. Yeri gelmiş bürokratik oligarşi olmuş, yeri gelmiş askeri bürokrasi olmuş, yeri gelmiş demokrasi taraftarı gözüken, şirin gözüken ama gerçekte demokrasi düşmanlarının gayretleri olmuş. Bunlara karşı her daim uyanık olmanız lazım. Bunlar her türlü kılığa giriyorlar."