Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül

Ankara Analitik şirketi 14-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum” araştırması yaptı. Bin 619 denekle cep telefonlarına indirilen özel bir uygulama ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. İşte o araştırmanın sonuçları:

YÜZDE 50'Yİ GEÇEN YOK



Sözcü'de yer alan habere göre, Analitik araştırma şirketinin kamuoyu araştırmasında katılımcılara “İki ayrı seçim ittifakı kurularak seçime gidilmesi halinde kime oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Katılımcılar, bu soruya şu cevapları verdi: AK Parti-MHP-BBP yüzde 46, CHP yüzde 16, kararsızlar yüzde 13, İYİ Parti-SP-DP yüzde 11 ve HDP yüzde 4.6.

KİMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTİYORSUNUZ: ERDOĞAN 45, GÜL 6,1



Açık uçlu olarak ‘Kimi Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyorsunuz?' sorusuna ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 9.8, Meral Akşener yüzde 7.7 ve Abdullah Gül yüzde 6.1 şeklinde cevap verildi.

ERDOĞAN'DAN SONRA İKİNCİ İSİM ABDULLAH GÜL



Araştırmada yöneltilen sorulardan biri de “… Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde oy verir misiniz?” oldu. Bu soruya verilen “Kesinlikle oy veririm” cevabının oranları isimlere göre şöyle: Tayyip Erdoğan yüzde 46.4, Abdullah Gül yüzde 15.2, Meral Akşener yüzde 12.74, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 12.70 ve Abdüllatif Şener yüzde 7.