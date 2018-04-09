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Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 07:37 | Son Güncelleme

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan son anket sonucu yayımlandı. “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum” araştırmasına göre, AK Parti ile MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı ve muhtemel diğer ittifakların seçimde yüzde 50’yi geçemediği belirtildi.

Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül

Ankara Analitik şirketi 14-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum” araştırması yaptı. Bin 619 denekle cep telefonlarına indirilen özel bir uygulama ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. İşte o araştırmanın sonuçları:

YÜZDE 50'Yİ GEÇEN YOK

Sözcü'de yer alan habere göre, Analitik araştırma şirketinin kamuoyu araştırmasında katılımcılara “İki ayrı seçim ittifakı kurularak seçime gidilmesi halinde kime oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Katılımcılar, bu soruya şu cevapları verdi: AK Parti-MHP-BBP yüzde 46, CHP yüzde 16, kararsızlar yüzde 13, İYİ Parti-SP-DP yüzde 11 ve HDP yüzde 4.6.

KİMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTİYORSUNUZ: ERDOĞAN 45, GÜL 6,1

Açık uçlu olarak ‘Kimi Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyorsunuz?' sorusuna ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 9.8, Meral Akşener yüzde 7.7 ve Abdullah Gül yüzde 6.1 şeklinde cevap verildi.

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ERDOĞAN'DAN SONRA İKİNCİ İSİM ABDULLAH GÜL

Araştırmada yöneltilen sorulardan biri de “… Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde oy verir misiniz?” oldu. Bu soruya verilen “Kesinlikle oy veririm” cevabının oranları isimlere göre şöyle: Tayyip Erdoğan yüzde 46.4, Abdullah Gül yüzde 15.2, Meral Akşener yüzde 12.74, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 12.70 ve Abdüllatif Şener yüzde 7.

ERDOĞAN'IN RAKİBİ KİM OLSUN?

Ankara Analitik'in araştırmasında, katılımcılara, “İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimi görmek istiyorsunuz” sorusu da yöneltildi. Bu soruya şaşırtıcı cevaplar geldi. Katılımcıların yüzde 15'i ikinci turda Erdoğan'ın karşısında Abdullah Gül'ü görmek istediklerini söyledi. Gül'ü yüzde 14'le İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüzde 11.9'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

AK PARTİLİ SEÇMENİN YÜZDE 4,3'Ü "ERDOĞAN'A HİÇBİR ŞEKİLDE OY VERMEM” DİYOR

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de AK Parti ve MHP seçmeninin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin kararı oldu. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına AK Parti seçmeninin yüzde 4.3'ü “Hiçbir şekilde oy vermem” dedi. Yine AK Parti seçmeninin yüzde 3.8'i de Erdoğan konusunda “Belki oy verebilirim” görüşünde. AK Parti kendi seçmeni açısından yüzde 10'luk bir fire veriyor. MHP seçmenlerinde ise bu oran artıyor. Erdoğan'ın adaylığına, MHP'li seçmenin yüzde 21.5'i “Hiçbir şekilde oy vermem”, yüzde 19'luk bölümü ise “Belki oy verebilirim” görüşünde.

GÜL'E AK PARTİ DESTEĞİ

Abdullah Gül'ün aday olması halinde AK Partili seçmeninin yüzde 14.7'si “Kesinlikle oy veririm” ve yüzde 24.1'i “Belki oy verebilirim” diyerek yüzde 38.8'lik bir destek verdi. MHP'li seçmenin yüzde 15.8'i Gül'e “Kesinlikle oy veririm” derken en yüksek oran HDP seçmeninde çıktı. HDP'lilerin yüzde 41.4'ü Gül'e “Kesinlikle oy veririm” görüşünde ve yüzde 19.5'lik bölüm ise “Belki oy verebilirim” diyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
muhalefet olan anket firmasında bile Reis en yakın rakibini beşe katlamış, bu ayıp size yeter, Reisi cumhur % 59 ile Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.
ikiside olmaz. ikisinide istemiyoruz. yeter artık. başka idareciler olsun . devlet adaylığının ne olduğunu bilen, herkesi kucaklayan, dış politikayı bilen, toplumu ayrıştırmayan bir lider istiyoruz
Laga Luga yapmayın kim kazanıyor onu söyleyin...
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