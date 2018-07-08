Son 5 ayda ele geçirilen 11 tır kaçak sigara ve alkol imha edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından son 5 ayda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 30 milyon lira olan kaçak sigara ve alkol imha edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin çeşitli bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 11 tır kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.
Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan kaçak alkol ve sigara, Tuzla'da bulunan bir geri dönüşüm merkezinde kontrollü bir şekilde imha edildi.
Polis, zabıta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde yapılan imha işlemlerinde, ürünlerin fazla olması nedeniyle, makinelerinin kullanıldığı görüldü.
Parçalara ayrıldıktan sonra yakılarak imha edilen kaçak ürünlerin, imha edildiği anlar ise polis ekipleri tarafından kameralarca kayıt altına aldı.
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