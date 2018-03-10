Talih kuşu yine Muratpaşa'ya kondu

Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye yine Antalya Muratpaşa’ya isabet etti. 5 haftadır devreden Süper Loto’da 4-11-18-29-36- 49’dan oluşan talihli numaraları oynayan bir kişi, 14 milyon 29 bin 811 TL’nin sahibi oldu. Talih kuşu, son 5 yılda Muratpaşa’ya 26’ncı, bu yıl 4’üncü kez kondu. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; yılbaşı büyük ikramiyesinin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri de Muratpaşa’da satılmıştı.

"100 BAYi VAR"

Süper Loto’da şanslı numaraların oynandığı Barel Şans Oyunları Bayi’nin sahibi Canan Bektaş, 14 yıldır şans oyunları işletmeciliği yaptığını ve ilk kez büyük ikramiye verdiğini söyledi. İşyerinin camına “14 milyon lira bizden çıkmıştır” yazan Bektaş, “Kadınlar Günü’nde büyük ikramiye bir kadın işletmecinin bayisinden çıktı. Umarım bir kadına isabet etmiştir. Bu mahallede çok fazla üniversite öğrencisi var, bir öğrenciye bile çıkmış olabilir” dedi.

İlçede yaklaşık 100 şans oyunu bayi bulunduğu belirten Bektaş, “Muratpaşa şanslı ama burada oynayan kişi sayısı da çok fazla. Umarım ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. Benim bir beklentim yok. Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etsin. Üretim yapsın. İki günde harcamasın” diye konuştu.