Son anket MAK Danışmanlık'tan: Halkın yüzde 85'i destekliyor

Anket şirketi MAK Danışmanlık'ın araştırmasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na halk desteği yüzde 85.

MAK araştırma şirketinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 20-26 Ocak tarihleri arasında, 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5.496 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, halkın yüzde 85'i operasyonu destekliyor.

OPERASYONU DESTEKLEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 11

Araştırmaya göre, operasyonu desteklemeyenlerin oranı yüzde 11 olurken, vatandaşların yüzde 4'ü görüş belirtmedi. Vatandaşların yüzde 68'i ise bölgeye ‘tereddütsüz giderim' dedi.

Sınır ötesi operasyonların başarılı olup olmayacağı ile ilgili soruya ise vatandaşların yüzde 82'si ‘evet' derken, yüzde 7'lik bir kısım operasyonların başarılı olmayacağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 90'lık kısmı ABD ve müttefiklerinin PYD'ye destek verdiğini belirtti.

TSK SINIR ÖTESİ ZEYTİN DALI OPERASYONU TOPLUMSAL ALGI ARAŞTIRMASI...



Yarın Gazetelerde... pic.twitter.com/MPWX0Z5gW5 — MEHMET ALİ KULAT (@malikulat) January 28, 2018

​​Araştırmada sorulan "Suriye'de devam eden operasyon öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin diplomasiyi yeterince kullandığını düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 61'i 'Evet' derken, 'Hayır' diyenlerin oranı yüzde 15'te kaldı.