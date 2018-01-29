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Son anket MAK Danışmanlık'tan: Halkın yüzde 85'i destekliyor

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 14:41 | Son Güncelleme 5 saat önce

Seçim anketleriyle ön plana çıkan araştırma şirketleri son günlerde Afrin operasyonu-Zeytin Dalı Harekatına ilişkin kritik analizler ortaya koyuyor. Son olarak MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat'ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı son anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 85'inin Afrin Harekatı'nı desteklelediği belirtildi.

Son anket MAK Danışmanlık'tan: Halkın yüzde 85'i destekliyor

Anket şirketi MAK Danışmanlık'ın araştırmasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na halk desteği yüzde 85.

MAK araştırma şirketinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 20-26 Ocak tarihleri arasında, 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5.496 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, halkın yüzde 85'i operasyonu destekliyor.

OPERASYONU DESTEKLEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 11

Araştırmaya göre, operasyonu desteklemeyenlerin oranı yüzde 11 olurken, vatandaşların yüzde 4'ü görüş belirtmedi. Vatandaşların yüzde 68'i ise bölgeye ‘tereddütsüz giderim' dedi.

Afrin operasyonu için ilk anket!

Sınır ötesi operasyonların başarılı olup olmayacağı ile ilgili soruya ise vatandaşların yüzde 82'si ‘evet' derken, yüzde 7'lik bir kısım operasyonların başarılı olmayacağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 90'lık kısmı ABD ve müttefiklerinin PYD'ye destek verdiğini belirtti.

​​Araştırmada sorulan "Suriye'de devam eden operasyon öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin diplomasiyi yeterince kullandığını düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 61'i 'Evet' derken, 'Hayır' diyenlerin oranı yüzde 15'te kaldı.

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anket MAK Danışmanlık Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hesap ortada HDP nin büyük bölümü,CHP yönetimi ve kısman marjinal chp seçmeni Afrin operasyonuna karşı.zıpladılar zıpladılar ama engeleyemediler..
@s.hazir hic mantıklı degil sayın tayyip erdogan kendini düşünerek devamlı chp yi kötüleme derdinde sizler de bu tuzaga düşüyosunuz bazı insan ların derdi türkiye tayibin başkanlıgı degil bide bunu anlasanız
türkiyede operasyona desdek vermeyenler alayı vatan hainidir bu akp hükümeti düşmanlığıdır başka hiç bir şey değil seçimde bu demek değildirki toplum akp ye oy verecek diye asla insan bu dücünceye kapılmamalı hükümet hangi parti olursa olsun desdeklenmesi gerek akp li değilim daha onlara oy vermicem zamanında yeteri kadar karşılıksız oy verdim gene beklemiyorum ne onlardan nede gelecekden ama bu ülkede menfaat peşinde koşanlar çok var onların allah binkere belalarını versin memleket onların yüzünden bu halde bu akp liler daha önce hangi partinin yalakasıydı da böle oldu bu ülke şu ortamda
Vatanımı seviyorum Operasyonu destekliyorum.Ama çözüm süreci ve hocaefendiye herşeyi verdiği için akp yi sevmiyorum.Akp bopçu be islamı siyasete alet edip kullanan bir parti.Afrinde akp değil mehmetçik savaşıyor.Bedelli ve çürük oğlanları olanlar nemalanmaya çalışmasın TSK dan.
ya hu bu ülkede yaşıyanların hiç bir teki barışı insanlığı galiba istemiyorlar gibi görünüyor.ya insanların ölümü ne kadar kolaylaştı .yahu oraya giden canlar ölüyor.analar bablar evlatlat gecemiz uykumuz yok.sşiz neden bu kadar savaş istersiniz.o -savaşı isteyenlerin keşke silzerinde kardeşleriniz çocuklarınız orda olsaydı bak ne yzardınz.gecelerimiz yok insanlar için dua ediyoruz ,allaha emanettiz
@48kral72 bi sefer bu ülkede barış istemiyor sölemin yanlış biz ülke olarak savaşa değil ülkemizin güvenliğine evet diyoruz önce bunu kafana sok tabi ak parti düşmanlığı kanınıza öyle işlemişki sizin gibiler pkk yada pyd ne olursa olsun ama ak parti olmasın gibi düşüncede olduğunuz sürece zaten bunu anlayamazsınız anlamanızıda beklemiyor kimse terörist ile barış olurmu ah be aklı kısa arkadaş SAVAŞ DEGİL ÜLKE GÜVENLİGİ BUNUDA ANLAYAMIYORSAN CARESİ OLMAYAN VAKA SIN SEN
Afrin operasyonu Türk Ordsusnun iktidarın hataları sonucu ülkemizin bekası için yapılmıştır. Millet olarak sonuna kadar ordumuzun arkasındayız. Ayaklarına taş değmesin. Onları tırnağı acısa bizim de canımız acır. Millet olarak ordumuzun arkasındayız ama iktidarın hatalarını da söylemek zorundayız. Mesela iktidar peşmergeyi alkışlatarak neden bu topraklardan geçirdi? İktidarın sürekli birileri tarafından kandırılmasının sonuçlarını neden millet olarak biz ödüyoruz. Neden iktidar hatalarının bedelini ödemiyor. Allah devletimizi milletimizi iç ve dış düşmanlardan korusun...
RTE %70 ile başkan, Bahçeli emekli, CHP ve İYİ parti yok olacak gibi, geriye saltanatın ilanı ve halifeliğin tekrar aktif hale getirilmesi, demek ki Cumhuriyet ve demokrasi bize fazlaymış!
desteklemeyenler de hdp liler ve hdpli chpliler sadece...
%15 teröristi destekliyor yani
amaç suriyelileri Türkiyeye getirerek kaybettikleri oyları geri alabilmek.o bölgeyi temizleyip,seçimlerden önce suriyelileri o bölgelere yerleştirecekler.seçimlerden sonra hepsi geri döner.afrin olayının özeti budur.
Siyasilerin yaptığı hataları TSK temizlemeye çalışıyor. Başarılı olmaktan başka şansımız yok. Ancak ülkeyi bu duruma getirenleri, ABD nin kayığına binip sınır komşumuzda reşim değişikliği yapmaya kalkan, ancak eline yüzüne bulaştıranlarıda unutmamak gerek. Dün PKK ile çözüm süreci aldatmacası ile aynı masayı paylaşanları,dağdan şehirlere inmesine zemin hazırlayanlarıda tabii.
yorumcularda özgüven patlaması var .
Evet aferin operasyonu sarttida dun 20 li yaşlardaki trabzonda dilenen suriyelinin topraklarını bakiyeniz içinmi yoksa suriyeliler içinmi kurtarmaya çalışıyoruz topraklar bizim olacaksa sıkıntı yok savaşa devam
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