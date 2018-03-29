Son anket yayınlandı

ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmene "Bu pazar yerel seçim olsa" sorusunu yöneltti.
Araştırmaya göre yerel seçimlerde, 2 büyük şehirde de AK Parti en yüksek oy oranına ulaşan parti oldu.
CHP GERİDE KALDI
İstanbul'da AK Parti yüzde 40,3 oy oranına ulaşırken İBB Başkanlığı için 3 aday planlayan CHP yüzde 27,5'te kaldı.
Ankara'da ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,1'e ulaşırken CHP'nin oy oranı yüzde 28,0 oldu.
CHP'de İBB Başkanlığı için Mahmut Tanal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Abdüllatif Şener gibi isimler düşünülüyor.
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