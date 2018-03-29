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Son anket yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Ünlü araştırma şirketi ORC yeni bir anket yayınladı. Son yerel seçim anketine göre; İstanbul'da AK Parti yüzde 40,3 oy oranına ulaştı. Ankete göre CHP'nin oy oranı ise yüzde 27,5...

Son anket yayınlandı

ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmene "Bu pazar yerel seçim olsa" sorusunu yöneltti.

Araştırmaya göre yerel seçimlerde, 2 büyük şehirde de AK Parti en yüksek oy oranına ulaşan parti oldu.

CHP GERİDE KALDI

İstanbul'da AK Parti yüzde 40,3 oy oranına ulaşırken İBB Başkanlığı için 3 aday planlayan CHP yüzde 27,5'te kaldı.

Ankara'da ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,1'e ulaşırken CHP'nin oy oranı yüzde 28,0 oldu.

CHP'de İBB Başkanlığı için Mahmut Tanal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Abdüllatif Şener gibi isimler düşünülüyor.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bayrakçı nın anketleri güvenilirdir, çünkü CHP ve İYİ parti için accayip süper ötesi sonuçlar açıklıyor ))) Bu ankete güvenilmez demi len troller)) olum! Anketin Kralını sandıkta Millet yapacak.. HERZAMANKİ GİBİ! Ve bazı Partilerin GenelMerkez Binaları ; seçim akşamı saat 22.00 da Işıklarını kapatıp Sessziliğe Gömülecek HERZAMANKİ GİBİ
Zihniyete bak.
verin verin doları benzini hayat pahalılıgını soksun az bile size
YÜZDE 4 YERİNE YÜZDE 40 YAZMIŞLAR YANLIŞLIKLA . İYİ PARTİ YÜZDE 55 İ ZORLAR .
mhp nin oyları nereye gitmiş halla halla
yandaş şirket ne kadar aldı acaba?
ben oyunu dolara verirdim
ünlü anket sirketi dedigin firma bu zaman kadar ki bütün secimlerde rezil olmustur haberinz olsun :)
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