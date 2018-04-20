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Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 07:38 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları için yapılan anket çalışmaları da hız kazandı. Hükümet için de anketler yapan MAK Danışmanlık son anketini, erken seçim kararının alınmasından önce tamamladı. Ankete göre AK Parti ve MHP'nin kurduğu ittifakın oyları yüzde 48’lerde, seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından erken seçimin açıklanmasından hemen önce tamamlanan son anket, 'Cumhur İttifakı'nın yüzde 50+1’i bulamadığı sonucunu verdi. 24 Haziran’da MAK Danışmanlık’ın anketine benzer sonuçlar çıkması durumunda, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma olasılığı yüksek görünüyor.

'İTTİFAKIN OYLARI REFERANDUMDAN DÜŞÜK'

MAK Danışmanlık firması, Nisan ayında Türkiye’nin 81 ilinde Türkiye gündemindeki konular ve 'bu pazar seçim olsa' partilerin oy oranının nasıl çıkacağına ilişkin geniş kapsamlı bir anket yaptı. Anket, Bahçeli’nin çıkışı ve ardından erken seçimin 24 Haziran’da yapılması kararının hemen öncesinde tamamlandı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, en son anketi açıkladı:

'50+1'İ BULMUYOR'

Bizim ölçümlerimiz, yaklaşık olarak geçen yılki referandumdaki oy oranlarına yakın sonuçlar veriyor. AKP-MHP ittifakı, şu anda yüzde 50+1’in altında, yüzde 48’ler düzeyinde. AKP, yüzde 41.5 düzeyinde. MHP ise yüzde 7’lerde görünüyor. İkisinin oy toplamı yüzde 50+1’i şu anda bulmuyor. Ancak bu anketi, erken seçim kararı alınmadan önce yaptığımız dikkate alınmalı. Erken seçim kararı ve takvimin bu kadar acil ve çok hızlandırılmış olması, oy dengelerini de etkileyebilir.

Bizim bir önceki anketimize göre MHP’de 2 puanlık artış var. Daha önceki ankette yüzde 5’lerde ölçmüştük, şimdi yüzde 7’lerde görünüyor. Bu yüzde 2’lik artışı, ittifak yaptığı AKP’den aldığını gözlemliyoruz. Çünkü AKP oylarında da yüzde 2’lik düşüş ölçtük. İyi Parti’yi de daha önce yüzde 5’lerde ölçmüştük. Son yaptığımız ankette yükselişte. Yüzde 7’ler düzeyinde gözledik. Saadet Partisi’nde kamuoyunda bu partinin ilgi odağı olmasına paralel bir oy artışı görülüyor. Saadet’in oyu yüzde 3.5’lerde seyrediyor. CHP, yüzde 23- 25, HDP de yüzde 8-9 bandında.

'REFERANDUMDAKİ GİBİ KAMPANYA OLMAZSA ERDOĞAN İLK TURDA SONUÇ ALIR'

Erdoğan’ın hedefi ilk tur: Erdoğan’ın kişisel olarak özel bir oyu olduğu zaten kabul ediliyor ve tüm anketlerde de görülüyor. Erdoğan, erken seçim kararı alırken de işi 2. tura bırakmak istemeyecektir. Ama bizdeki sonuçlara göre Erdoğan’ın ilk turda sonuca gidip gitmeyeceğini muhalefetin hareket tarzı belirleyecek. Burada lokomotif parti CHP. Ama henüz CHP’nin adayı belirsiz. Muhalefet, referandumdaki gibi iyi bir organizasyonla kampanya yürütemezse Erdoğan ilk turda sonuç alır.

'GÜL'E DESTEK OLDUĞU GÖZÜKÜYOR'

Muhalefet seçimi ikinci tura bırakacak bir organizasyon yürütemezse, ittifaklar konusunu sorunsuz halledemezse bu Erdoğan’ın elini rahatlatacaktır. Çünkü Erdoğan, SP’nin tabanından da oy almayı hedefleyecek bir seçim süreci yürütecektir. Saadet, Abdullah Gül’le görüşeceğini açıkladı. Gül’ün anketlerde belli bir desteği görülüyor. Ancak seçim sürecinin bu kadar kısaltılması, onun adaylığıyla ilgili çalışmaları da zora sokacaktır.

ANAR: NEREDEYSE REFERANDUMDAKİ GİBİ

AK Parti ve MHP ittifakının erken seçim kararı alacağını daha önce ilk açıklayan isim olan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ise şu değerlendirmeleri yaptı:

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyorÜnlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklamasıSaadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
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24 haziran seçim sonuçları anket

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