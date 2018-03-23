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Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 08:00 | Son Güncelleme

Optimar Araştırma şirketi, 26 ilde 1500 katılımcıyla yüz yüze görüşerek anket yaptı. Şirket, katılımcılara, ittifakı nasıl karşıladıklarından eski siyasilerden kimin dönmesini istediklerine ilişkin bir dizi soru sordu. Anketin ilginç sorusunu ise ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde (Erdoğan’a rakip olarak Abdullah Gül düşünülmüş) hangi adaya oy verecekleri oluşturdu. İşte son anketin sonuçları...

Optimar Araştırma Şirketi, Türkiye’nin 26 ilinde 1500 katılımcıyla yüz yüze görüşerek, anket yaptı. Şirketin, 8-14 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete göre, yüzde 54’lük kesim, AK Parti ile MHP arasındaki cumhurbaşkanlığı seçimi ittifakını destekliyor. Olumsuz bakanların oranı ise yüzde 34 oldu.

Söz konusu partilerin ittifakını ‘Olumlu’ bulan seçmen kitlesi oranları ise AK Parti; Yüzde 86,5, MHP; Yüzde 78,7, CHP; Yüzde 3,6, İyi Parti; Yüzde 25,9, HDP; Yüzde 9,7, diğer; Yüzde 25,0, kararsız; Yüzde 41,7 olarak belirlendi.

Ankette katılımcılara, ‘Eski siyasilerden hangilerinin yeniden siyasete dönmesini istersiniz?’ sorusu da yöneltildi. Bu soruya en fazla tercih, yüzde 35.4 ile Abdullah Gül için geldi.

‘Bugün seçim olsa hangi ismi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 46.8’i Erdoğan yanıtını verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi parti seçmeninin yüzde 96.4’ünün, MHP seçmeninin yüzde 16.4’ünün, SP seçmeninin ise yüzde 30’unun destek verdiği kaydedildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin seçmeninden yüzde 68,4 destek gördüğü, bu oranın MHP Lideri Devlet Bahçeli için yüzde 67.7 olduğu açıklandı.

anket

ERDOĞAN’A KARŞI GÜL KALIRSA...

Anketteki ilginç soru ise ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde 2. tura iki aday (Ankette Erdoğan’a rakip olarak Abdullah Gül düşünülmüş) kalırsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?’ oldu. Bu soruya Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 56,5, Abdullah Gül için yüzde 34,3’lük tercih yapıldı.

‘Bugün bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna ise AKP için yüzde 52,2, CHP için yüzde 22,6, MHP için yüzde 10,7, HDP için yüzde 7,8, İyi Parti için yüzde 4,2 tercihi yapıldığı aktarıldı.

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
cb. seciminde akp mhp ittifakı oy oranı %62-65 arası çıkar. yazın bir kenara
oldu canim yazdim bi kenara
@yaaa_yalcin Çıkar tabi neden çıkmasın ki , ysk akapenin elinde olduktan sonra yüzde yüz de çıkar ! Koltuk sağlam olsun yeter ki kaygı yok başka !
@yaaa_yalcin çalarakmı? çalmadanmı?
yazdım trol akp:%39, mhp:%6 nasıl hesapladın %65'i. makarnanın mucizesi mi?
He canim he, secimler gelsin bakzlim, mhp tabanini olusturan bizler kime oy verecegiz izleyin, bahcelinin tarihe gomulmesinin vakti geldi ve gecti, siz devam edin anketlere
kapak olmuş atanın partisini terör yuvası haline getirenlere,
erdoğan gelecek yolsuzluk daha da zevkli olacak.
Yani sayın CUMHURBAŞKANI içinden geçiyor yine
boşuna uğraşmayın meralle apodan iş çıkmaz parlatıp durmayın sonunuz aydın doğan gibi olur
yalancinin ??? akp %52 mhp %10 ??? toplam %62 .???????????????? tamam anladik ismarlama haber de bari biraz destekli sallasaydiniz akp %52 alacak bahceliyi kapiya koyar tekmeyi basar akp + mhp %50 alacak saadet in kuyrugunda gezmezler. kimi kandiriyorsunuz ?? secim yasasinin degismesi bile biz %50 yi bulamadik bari hile yapalim demektir .
onu bunu bırakında dolar 4 tl oldu... benzin de 6 tl ye dayandı ... !!!
Bu ararştırma şirketi gerçekleri turturmaktan ziyade gerçekleri saptırma derdinde sanki... Akp lehine algı yapıyorlar
Recep Tayyip Erdoğan OKADAR
MİLLET UYANDI YEMİŞİM SİZİN ANKETLERİ MEDYA AYAĞIYLA HALKIN AKLINI ÇELMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ
Bahçeli'ye oy veren elimi eşek arıları soksun
ne gül ne uzun Allah yazdıysa bozsun ülkeyi uçurumun eşiğinden almak için son şans
sayin abdullah gulun cumhurbaskanligi zamanini hatirliyoruz sadece koskte zamanini dildurdu ve gitti hic bir icraati yok gelirse cok yazik olur bu ulkeye iyi biri olmak ayri iyi bir politikaci siyasetci olmak ayri...
Ak Parti-MHP İTTİFAKI %55-60 ARASI BU TAHMİNİMİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ ALIN MAİL ATARSINIZ ;)
YANDAŞ ANKETİ BU KADAR OLUR .YÜZDE 30 LUK AKEPEYİ YÜZDE 99 GÖSTERMİŞ. APTULLAH GÜL ADAY OLSA ZATE N YÜZDE 85 GARANTİ TOPLAR OYLARI GERİSİ HOŞAF İÇSİN.
Reis ezer geçer
Dolar kurundan haber ver, işsizlikten haber ver................
anketler yararsız İYİ parti korkusu herkesi sarmış durumda gerçek ülkücüler kime oy vereceğini biliyor ihaneti gördük
Sonuç ekonomik vatandaşın parasına zarar geldimi babasını bile seçmez diğerleri boş dava falan hikaye
Zamanında bahçeliye oy vermiştim hırsızların kul hakkı yiyenlerin tarafına geçsin. Allah affetsin beni.
Ne Gülü kardeşim al birini vur öbürüne
bu anketin tamamı akp sempatizanları için yapılmış. Gerisi boş laf.
reis cemil çiçek, abdullah gül,kadir topbaş gibi değerlei kişiler sayesinde kazandı şimdi hep kendi yapıyor sanıyorya o sandıkta akp gömülecek ...:)
Bu algı anketlerinde hep 10 puan 15 puan fazla çıkartıp algı yaratmaya çalışıyorlar. Muhalif olanlar ümidini kaybetip oy kullanmasın diye. Bu her seçim böyle. Buna göre akpnin oyu yüzde 40ı geçmeyecek demektir.
Anketin MHP ile alakalı kısmını MHP Genel Merkezi ile beraber doldurmuşsunuz anlaşılan. Siz bir de MHP'ye gönül vermiş vatandaşlarla anket yapın.
MHP tarih oluyor bu biliniyor anketlerle ayakta tutulmaya çalışılıyor. recep MHP yi silme pahasına seçilir belki ama Ergenekon destanı yolsuzluk davası adı olarak anılır. Buradan en karlı eski yiyici sağcılar iyi parti sayesinde tekrar meclise girer.
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