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Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 16:47 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank skandalının ardından AREDA Danışmanlık tarafından yapılan ankette çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. En ilginç olan ise ankete katılanların %20.4’ünün hala uygun bir organizasyon olması durumunda katılma isteğinde bulunacağını ifade etmesi...

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Suat Kolukırık koordinatörlüğünde AREDA Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen ''Çiftlik Bank'' anketi kısa yoldan para kazanma çabalarına ilişkin önemli veriler ortaya koyuyor.

Katılımcıların %19.6'sı daha önce benzer bir saadet zinciri organizasyonuna dahil olmuş ve bu tip organizasyonlardan haberdar olmada arkadaş çevresi %76.4 oranında belirleyici faktör olarak yer alıyor.

Ankete katılanların %64.8'i hayat standartlarını yükseltme ve kısa yoldan para kazanma %48.4 amacıyla sisteme dahil olunduğunu belirtirken, umduğunu bulamayanların oranı %85.2’dir.

Çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı ankette 'Çiflik Bank' dolandırıcılığı sonrası bu tür organizasyonlara tekrar katılırım diyenlerin oranı ''bu kadar da olmaz'' dedirtti.

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YÜZDE 20.'4'Ü HALA 'KATILIRIM' DİYOR

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de katılımcıların %20.4’ünün hala uygun bir organizasyon olması durumunda katılma isteğinde bulunacağını ifade etmesi oldu.

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AREDA Danışmanlık Çiftlik Bank Mehmet Aydın anket

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