Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Habertürk’ün yayınladığı Türkiye Barometresi araştırmasına göre, 2018 yılında özgürlüklerin artacağı beklentisinde belirgin yükseliş var. İşsizlik ve kadına şiddette ise geçen yıldan daha karamsarız. Kadına şiddetin artacağını düşünenler 1 yılda 5 puan yükselirken, azalacağını düşünenlerin oranı ise 10 puan düştü

ŞİDDETE KARŞI UMUT AZALIYOR

Kadına ve çocuğa şiddette utanç karnemiz 2017'de de değişmedi, hatta daha da utanılacak ve korkutucu boyutlara ulaştı. 2015'te 303, 2016'da 328 kadın cinayeti işlenmişti. 2017'de ise 409 kadın daha göz göre göre öldürüldü. 332 kadına cinsel şiddet uygulandı, 387 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Türkiye 2017'de “cani babalar”ı da öylece seyretti, 1 yılda 10'dan fazla çocuğu öz babaları katletti. Üstelik sokakta, bu durumun tersine döneceği umudu da yok. “Kadına karşı ayrımcılık ve şiddet artar” diyenlerin geçen yıla oranla 5 puan yükselerek % 34'e çıktığı, “azalacağını” söyleyip umudunu koruyanların ise 10 puan düşerek % 15'e indiği görülüyor.

HALKIN YARISI ZARRAB DAVASINDAN BİHABER