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Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 09:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, vatandaşa geçen yıla ilişkin düşüncelerini ve bu yıldan beklentilerini sordu. 2016 yılının sonunda terörü en büyük sorun görenler, terörle mücadeledeki başarıyla 2017’de yarı yarıya azaldı. Ekonomiyi sorun görenler ise % 23’le son 3 yılın zirvesinde yer aldı.

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Habertürk’ün yayınladığı Türkiye Barometresi araştırmasına göre, 2018 yılında özgürlüklerin artacağı beklentisinde belirgin yükseliş var. İşsizlik ve kadına şiddette ise geçen yıldan daha karamsarız. Kadına şiddetin artacağını düşünenler 1 yılda 5 puan yükselirken, azalacağını düşünenlerin oranı ise 10 puan düştü

ŞİDDETE KARŞI UMUT AZALIYOR

Kadına ve çocuğa şiddette utanç karnemiz 2017'de de değişmedi, hatta daha da utanılacak ve korkutucu boyutlara ulaştı. 2015'te 303, 2016'da 328 kadın cinayeti işlenmişti. 2017'de ise 409 kadın daha göz göre göre öldürüldü. 332 kadına cinsel şiddet uygulandı, 387 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Türkiye 2017'de “cani babalar”ı da öylece seyretti, 1 yılda 10'dan fazla çocuğu öz babaları katletti. Üstelik sokakta, bu durumun tersine döneceği umudu da yok. “Kadına karşı ayrımcılık ve şiddet artar” diyenlerin geçen yıla oranla 5 puan yükselerek % 34'e çıktığı, “azalacağını” söyleyip umudunu koruyanların ise 10 puan düşerek % 15'e indiği görülüyor.

HALKIN YARISI ZARRAB DAVASINDAN BİHABER

ABD'de Reza Zarrab'ın önce sanık olduğu, ardından tanıklığa geçiş yaptığı ambargo davası, 2017'nin sonuna doğru Ankara-Washington ilişkilerini daha da gerdi. Zarrab davası toplumun % 50'si tarafından biliniyor (“Çok bilgiliyim” diyenler % 8, “Kısmen bilgim var” diyenler % 42.) “Davayı duydum ama pek bilgim yok” diyenlerin oranı ise % 38. Katılımcıların % 10'u ise ABD'deki davayı hiç duymamış. Halkın çoğunluğu (% 60) bu davanın, Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeyeceği görüşünde. % 28 ise dava nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinin daha kötüye gideceğini düşünüyor.

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER Gelecek kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak. Türkiye IYI Olacak
@serdar_1981_alcym kaç kişi olduğunuzu saydın mı?
@serdar_1981_alcym Neye istinaden? Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayacağımız ne malum? PArti kuruldu hayırlı olur inşallah ama nerde faaliyet, nerde söylediklerine inanacak deliller. aynısını tayyoda diyor hemde her seçimde ama battıkça batıyoruz
İnşaallah
@serdar_1981_alcym Ağağağağa :D Akşener daha hangi dine mensup onu kendi bile bilmiyor AS:D
@gurelmas senin ve arkadaşın oyuna bakılırsa gelecek galiba hacı hani sağ köşede rakam yazıyor ya haa onu yüzdelik dilime vurabilirsin
@gurelmas Kaç kişi olduklarını yorum beğenilerinden anlayabilirsin
devletimiz hainleri temizliyor.akp parti hepsinin üstesinden geldi
@cecen68 Harbi ağır çomarsın.
@ecozer_1994 Sende harbiden alkoliksin etekliiiii
en büyük sorun çapsız muhalefetler iftiralarla çamur at izi kalsınla bu muhalefet böyle gitmez en büyük sorun halen fetöcülerle iş tutanlar dır abd davaya medet bağlayanlardır
@ardaank Evet en büyük sorun CeHaPe zihniyeti. Çünki Fetö'cüler onun zamanında devlet kademelerine geldiler. Bütün fetocü generalleri gene eş zamanlı darbe yapmaya kalktılar. Kılıçtaroğlu'da ''Allah da affetsin,millet de affetsin '' diye işin içinden sıyrıldı.
TÜRK MILLETININ BIRLIK VE BERABERLIGI ICIN HAKSIZLIĞA ADALETSİZLİĞE KARŞI ADALETI BÖLÜCÜ IFTIRACI HAYASIZ BIR DILE KARSI SEVGI SAYGI BIRLIGE DIRLIGE SEVGIYE HOŞGÖRÜ VE KUCAKLASMAYA DAVET EDEN IYI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR..
TÜRK MILLETININ BIRLIK VE BERABERLIGI ICIN HAKSIZLIĞA ADALETSİZLİĞE KARŞI ADALETI BÖLÜCÜ IFTIRACI HAYASIZ BIR DILE KARSI SEVGI SAYGI BIRLIGE DIRLIGE SEVGIYE HOŞGÖRÜ VE KUCAKLASMAYA DAVET EDEN IYI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR..
tv lerde bir başbakan,bir cumhurbaşkanı sürekli konuşursa halkın neyden haberi olurki.
iyide. buna halk. drnmezki bildiğin koyunb
iyi uykular Türkiye...
özgürlüklerin kısıtlandığı ekonominin çöktüğü şiddetin arttığı ÖNYARGININ oluştuğu bu ırkçı yaklaşım 15 yılda gelinen hal ortada ZİHNİYET değişmedi ALLAH sonunu hayırlara erdirsin
akp öncesi açlıktan limon satan - ayakkabı boyacılığı yapan - gece taksicilik yapan devlet memurları bu gün ( biraz zorlansalar da) ev - araba sahibi oluyorlar.. akp öncesi maaşının % 80 ini kiraya vermek zorunda olanlar, bugün maaşının % 40 ını kiraya verip kalanıyla iyi kötü , muhtaç olmadan geçinebiliyor..
@akdenizli.2 yahu sadece elektrik faturasını incelemiş olsan bunu söylemezdin 50 tl kullanım bedeline 50 tl vergi biniyor sen gelmiş bik bik ötüyon
AKP gitmeden ülkede sorunlar bitmez.
@capbar2012 Siz gelince sorunlar çözülüyormuuu etekliiiiii
türkiyenin yok olmaması ve akpnin defolması için sağ sol demeden herkesin bir defalığına IYI demeli
Bu anketde vatandaşın % 10 nun Zarrabdan haberleri olmadığını, % 38 ninde pek bilgisi olmadığını yazmışlar..Yani toplamda 38+10= % 48 ediyor , Demekki bu ülkede dünyadan bi haber yaşayanların sayısı % 48 imiş, Al sana iktidara % 48 oy işte. Bu iktidarın niye koltuklarında kaldığını burdan anlayın. Ülkenin yarısı Dünyadan bi haber yaşıyor.
@rahmi_05 ASLINDA HABERLERİ VARDA YALAKALIKTA SINIR TANIMAYAN BİR KESİM İNSAN VAR ÖRN..BAHÇELİ VE YANDAŞLARI..
halkın yarısı reza zarraf davasından bihabermiş. hangi yarısı olduğunu tahmin etmek zor değil değilmi?
Akp Gitsinde şu etekl CHPKKLILAR dışarda açlıkdan susuzlukdan gebersin tek temennim bu
@bekir_vural_1995 ''AKPPKKfetoPYD'LILER demek istedin galiba. Yemlenen, makarlanan otlatılanlar kim???
@bekir_vural_1995 AKP PKKK FETÖ HEPBERABER DEĞİLMİYDİ...YUH ARTIK BU KADAR CAHİLMİ İNSANLAR...
zaten halk hiçbir şey bilmediği için duyarsız olduğu için sorunlar yaşıyoruz
Nereden bilsinler yandaş gazete ve yandaş tv ler zarraf olayınından hiç bahsetmiyorlar.AKP ye oy veren vatandaşlar başka tv izleyip gazete okumuyorlar ki.
iyi parti kazansın! akp li değimiyle çalacaksa halk için çalsın. chp li deyimiyle ülkesi için savaşsın. mhp li değimiyle milleyetçi ruhuyla mücadele etsin. Benim deyimimle Benim için yaşasın!
Terörü temizledik dedikleri de, PKK'nin Suriye'nin kuzeyini, Irak'ın kuzeyini olduğu gibi zaptetmesi. Hatay'dan İran sınırına her yer PKK oldu. Kandil Kampına girebildiniz mi, PKK'nin asıl başlarından bir kişi yakaladınız mı?
TÜRK MILLETININ BIRLIK VE BERABERLIGI ICIN HAKSIZLIĞA ADALETSİZLİĞE KARŞI ADALETI BÖLÜCÜ IFTIRACI HAYASIZ BIR DILE KARSI SEVGI SAYGI BIRLIGE DIRLIGE SEVGIYE HOŞGÖRÜ VE KUCAKLASMAYA DAVET EDEN IYI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR..
bankalar hükümetin inadına faizleri düşürmüyor, bu ekonomik buhranı yaratanlar bankalardır
adam diyorki akşenerin hangi dine mensup olduğu belli değil sen başındakinn hangi dine mensup olduğuna nekadar eminsin demir kiliseyise açtı ya la ???? din tüccarı olacağına dinsiz olsun baş tacıdır
fetonun elini öpüp başına koyanlar belli herkez bunu geçmiş senelerden canlı canlı gördü yok kemal kılıçdaroglu yok meral akşener bu işleri geççeksiniz kardeşim..
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