Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Habertürk’ün yayınladığı Türkiye Barometresi araştırmasına göre, 2018 yılında özgürlüklerin artacağı beklentisinde belirgin yükseliş var. İşsizlik ve kadına şiddette ise geçen yıldan daha karamsarız. Kadına şiddetin artacağını düşünenler 1 yılda 5 puan yükselirken, azalacağını düşünenlerin oranı ise 10 puan düştü
ŞİDDETE KARŞI UMUT AZALIYOR
Kadına ve çocuğa şiddette utanç karnemiz 2017'de de değişmedi, hatta daha da utanılacak ve korkutucu boyutlara ulaştı. 2015'te 303, 2016'da 328 kadın cinayeti işlenmişti. 2017'de ise 409 kadın daha göz göre göre öldürüldü. 332 kadına cinsel şiddet uygulandı, 387 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Türkiye 2017'de “cani babalar”ı da öylece seyretti, 1 yılda 10'dan fazla çocuğu öz babaları katletti. Üstelik sokakta, bu durumun tersine döneceği umudu da yok. “Kadına karşı ayrımcılık ve şiddet artar” diyenlerin geçen yıla oranla 5 puan yükselerek % 34'e çıktığı, “azalacağını” söyleyip umudunu koruyanların ise 10 puan düşerek % 15'e indiği görülüyor.
HALKIN YARISI ZARRAB DAVASINDAN BİHABER
ABD'de Reza Zarrab'ın önce sanık olduğu, ardından tanıklığa geçiş yaptığı ambargo davası, 2017'nin sonuna doğru Ankara-Washington ilişkilerini daha da gerdi. Zarrab davası toplumun % 50'si tarafından biliniyor (“Çok bilgiliyim” diyenler % 8, “Kısmen bilgim var” diyenler % 42.) “Davayı duydum ama pek bilgim yok” diyenlerin oranı ise % 38. Katılımcıların % 10'u ise ABD'deki davayı hiç duymamış. Halkın çoğunluğu (% 60) bu davanın, Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeyeceği görüşünde. % 28 ise dava nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinin daha kötüye gideceğini düşünüyor.
Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler
Samsung televizyon işini abarttı, kendi 'duvar'ını yaptı!
Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek 'Demir Kubbe' iddiası
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay
Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...
Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Polis kıyafetiyle adliyeye getirildi!
Yunanistan mahkemesinden son dakika darbeci askerler kararı!
Boş gelen araçlara binmeyince polisin dikkatinden kaçamadı! Metrobüste hareketli dakikalar!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Canan Karatay'dan olay yaratacak 'botoks' önerisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 37 yorum