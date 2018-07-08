"Son Başbakan"ın kullandığı otomobile gözü gibi bakıyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Başbakan Binali Yıldırım'ın Sabuncubeli Tünelleri'nin açılış töreninde kullandığı 1957 model klasik otomobilin sahibi Murat Akarsu, "Son Başbakan"ın hatırasını taşıyan klasik otomobile gözü gibi bakıyor.

Orijinalliği ile Türkiye'de "tek" olduğu belirtilen 61 yaşındaki Plymouth Savoy marka otomobil, İzmir ile Manisa arasında yapılan tünellerin açılışı sırasında Başbakan Yıldırım'ın tünelin iki ucu arasında kullanmasının ardından "Son Başbakan'ın kullandığı araç" olarak nitelendirildi.

Aracın sahibi ve İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Murat Akarsu, aracı klasik otomobillerin muhafaza edildiği özel bir kapalı garajda tutuyor. Fuarlar, etkinlikler ya da özel günlerde trafiğe çıkartılan araç hem görünümünü hem de kondisyonunu korumak amacıyla özenle bakılıyor.

Araca orijinalliğini bozacak hiçbir yenileme yapılmıyor. Yenilenecek parçalar ABD'den üretim yılına uygun olarak sipariş ediliyor, tamiri ise klasik otomobil restorasyonu ustalarınca gerçekleştiriliyor.