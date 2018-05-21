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Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan, son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

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PKK İçişleri Bakanlığı

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