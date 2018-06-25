Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son bir haftada Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca bin 542 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ettiği ve bunlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 664, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 2 bin 945 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 olmak üzere 3 bin 661 kişi gözaltına alındı.

Terör suçlarından gözaltına alınanların 395'inin PKK/KCK, 198'inin FETÖ/PDY, 68'inin DEAŞ ve 3'ünün aşırı sol örgütlere bağlantısı olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda ise 12'si ölü, 7'si sağ ve 5'i teslim olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında Diyarbakır, Hakkari, Van ve Şırnak'ta 11 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. Yapılan aramalarda, 18'i ağır ve uzun namlulu 27 silah, 12 el bombası, 3 bin 687 muhtelif mühimmat ele geçirildi. Ayrıca 121 kilo patlayıcı madde ve 7 el yapımı patlayıcı veya mayın imha edildi.