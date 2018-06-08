Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda son bir haftada ikisi sözde lider kadroda olan 64 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içinde ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Buna göre, 1-7 Haziran 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki orta çaplı operasyonlarda, 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 64 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 8 piyade tüfeği, 2 AT-5 tanksavar silahı, 4 adet AT-4 tanksavar silahı, bir AT-5 tanksavar lançeri, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir av tüfeği ve bir tabanca olmak üzere 19 silah ele geçirildi.

Tespit edilen 23 el yapımı patlayıcı ve 8 silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi. Operasyonlar sırasında 6 asker şehit olurken, 15 asker yaralandı.