Son bir haftada 90 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda 30 piyade tüfeği, 2 Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 4 av tüfeği, 8 tabanca, bir lav tanksavar silahı, 4 roketatar olmak üzere 49 silah, bir top mermisi, bir Tow mühimmatı, 3 adet 120 mm'lik havan mühimmatı, bir adet 81 mm'lik havan mühimmatı, bir adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 3 bin 819 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 11 roketatar mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 33 el bombası, 165 kilo amonyum nitrat, 5 kilo C-4 patlayıcı, 75 fünye, 61 muhtelif şarjör, 5 gaz maskesi, 2 el dürbünü, bir gece görüş dürbünü, bir büyük telsiz, bir sırt telsizi, 13 el telsizi ve patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 86 LPG tüpü ele geçirildi.

Buna göre, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 90 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, 24-30 Mart tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Genelkurmay Başkanlığından, son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus'ta bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı neticesinde terör örgütünün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

Operasyonlar neticesinde 18 kilo toz esrar, 5 kilo 300 gram kubar esrar, 150 litre kaçak akaryakıt, 51 kilo 600 gram uyuşturucu, 11 bin 615 paket kaçak sigara ve bir kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 bin 572 kişi yakalandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.

Afrin bölgesinde 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı", Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor. Bu kapsamda yeni gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin şekilde kullanılıyor.

Öte yandan, harekatın başlangıcından itibaren harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmuyor.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış mühimmat kullanılmıyor. Bu tür mühimmat, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunmuyor. Kara ateş destek vasıtaları da aynı esaslarla hareket ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlayarak, Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 820 oldu.