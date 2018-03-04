"Son büyük sultan Abdülhamid Han'ı anlamak"

"Abdülhamid'e nice iftiralar atıldı, olmadık yalanlar söylediler, karalama kampanyaları yönettiler. Yakın zamanda ülkemiz gazetelerinde gördüğümüz şeylerin benzerlerini o zaman hem dünya medyasında, hem Osmanlı medyasında görmüştük. Ne zaman bu ülkede bir lider çıkar, ülkesini bağımsız milli politika ile yönetmeye çalışırsa bu iftiralar, karalamalar, sokak olayları, öğrencileri hareketlendirme girişimleri devreye alınıyor. Abdülhamid'e, 'Kızıl Sultan, firavun, hırsız, alçak, yezid' dediler. Suikast girişiminde bulundular. O zamanın talebelerini kışkırttılar. Halkın ona karşı cephe alması için ellerinden geleni yaptılar."

Abdülhamid'i anlamanın bugün için de çok önemli olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bilal Erdoğan, bunların hiçbiri başarıya ulaşamayınca bazı güçlerin devreye girdiğini belirterek, bu güçlerin de aklını, fikrini Batı'ta teslim etmiş aydınlar, müstemlekeciler ve vesayetçiler olduğunu söyledi.

Bu güçlerin Abdülhamid'i devirdiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte o ilericiler, Abdülhamid'i devirdikten sonra 10 yılda imparatorluğu yerle bir ettiler. Gerici, yobaz dedikleri Abdülhamid ne yaptı? Ülkenin dört bir yanını demir ağlarla sardı. Müslümanlar gönül merkezine kolaylıkla ulaşabilsin diye Hicaz demiryolunu yaptı. Kimliksizleştirilmeye çalışılan bir ümmeti birbirine bağlasın diye yaptı bu yolu. İdare Meclisinde yer aldığımız Darülaceze'de o zamanın en düşkün insanları hizmet gördü. Orada hem bir cami, hem bir kilise hem de bir sinagog inşa edilmiş. İşte gerici diyenlere alın bunları gösterin. İşte o zihniyet 28 Şubat'ın da arkasındaki zihniyettir. Bugünle ilişkinin doğru kurulması açısından bunu söylüyorum. "

Erdoğan, o zihniyetin ülkeye Batı'nın ilmini, fennini değil, ceketini müziğini ve dansını getirdiğini, bunu da gelişmişlik olarak sattığını ifade etti.