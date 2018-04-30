HABER

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa'dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli'den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Defterdar Yokuşu'ndan Taksim'e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

ANADOLU YAKASI KAPATILACAK YOLLAR

Turgut Özal Bulvarı, (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), ve Şehit Nedim Özpolat Sokağın trafiğe kapatılacağı belirtildi.

ANADOLU YAKASI ALTERNATİF YOLLAR

Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100 ve Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı. (DHA)

Bu ilçelere 20 saat su yok Bu ilçelere 20 saat su yok
Deprem uzmanlarından korkutan uyarıDeprem uzmanlarından korkutan uyarı
Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs 1 Mayıs İstanbul kapalı yollar istanbul

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

İlginizi Çekebilir

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Okuyucu Yorumları 2 yorum
1 mayıs ne yav bide bunu çıkardılar başımıza bela saçma bişi
Allah selamet versin size
Diğer Haberler
Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu

Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.