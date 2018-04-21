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Son dakika! 110 ülkede tespit edilen FETÖ üyeleri takibe alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:49 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasıyla ilgili soruşturma yetkisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi. Savcılıktaki soruşturma dosyasına göre, 110 ülkede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 bin 167 elemanının kimliği tespit edilerek yakın takibe alındı.

Son dakika! 110 ülkede tespit edilen FETÖ üyeleri takibe alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasında önemli bilgiler elde edildi. MİT tarafından Gabon'dan getirilen ve önceki gün sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanan 3 FETÖ'cüyle ilgili savcılığın yazışmalarına da yansıyan bilgilere göre, FETÖ'nün yaklaşık 160 ülkede 400 okulunun bulunduğu "Serrehber" adı verilen kişilerin bütün ülkeleri gezerek örgüt adına bu okulları denetlediği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, bu okullarla birlikte hangi okulda hangi şirket ve kuruluşun olduğu tek tek listelendi. Örgütün ABD'de 135 kadar charter okulu olduğu, bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrencinin olduğu ve, ABD'de FETÖ'ye bağlı toplam 165 sivil toplum kuruluşunun da faaliyet gösterdiği bilgisine de yer verildi.

Soruşturma dosyasında ABD'deki hangi eyalette hangi okul, şirket veya kuruluşun olduğu tek tek isimleriyle liste halinde yer aldı. Örgütün, Güney Amerika (Brezilya-Arjantin) Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı ülkelerde de okul, şirket ve kuruluşu bulunduğu kaydedildi. Savcılığın, Gabon şüphelileriyle ilgili sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında "Ülke yönetimlerinde ileride söz sahibi olacak çocuklar ve gençler bu okullarda yetiştirilip devlet yönetimine sokularak örgütün koyduğu hedefler doğrultusunda ülke yönetimleri ve siyasetin kontrol edilmesi amaçlanmıştır" denildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
önce şu içimizdekileri ortaya çıkarın ayıptır ya öve öve bitiremediğiniz günleri kandırıldık deyip geçiştirin olan halka olsun ne ala memleket
ÇOK İYİ DE AKP İÇİNDEKİLER NE OLACAK? ASIL YUVALARINDAN KİMSE ORTAYA ÇIKARILMADI... HANİ İNLERİNE GİRİLECEKTİ? İNLERİ AKP DEĞİL Mİ? KAFASINDA BİT OLAN, BAŞKASININ SAÇINDAKİ BİTİ AYIKLAMAĞA ÇALIŞIYOR...
ya işte böyle devleti ensenizde hissedip tırsa tırsa yaşayın hainler sizi güvendiğiniz haçlı ve türkiyde kasetle getirdiğiniz kemal ve bütün umutları bağladığınız maralda kurtaramayacak paket olucaksınız er geç mit çalışıyor. ha haçlılar size dokunmaz dokun mamıştır haçlılar vatanını satıp onlara çalışana dokunmaz tabi hainler
inşallah hepsi yakalanir kodesi boylarlar
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