HABER

Son dakika: '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 11:50 | Son Güncelleme 4 saat önce

Son dakika habere göre; İstanbul Valisi Vasip Şahin, '115 hamile çocuk' skandalına ilişkin resmi yetkililer hakkında soruşturma izni verilmedi mi?' sorusunu yanıtladı.

Şahin'in yanıtı şöyle:

Şimdi arkadaşlar bakın bir çok şey birbirine karıştırılıyor. Bunlar her biri idari ve hukuki süreçler. Bu konuyla ilgili hem valiliğimiz hem hastane idaremiz ciddi araştırma yapmışlar. Önümüze çıkan tablo şudur, 15 yaş altı gebeliklerde zaten kanunen bildirmek zorundayız. Onların tamamı bildirilmiş.

15 yaş üstü 18 yaş altı gebeliklerde eğer cebir şiddet ve bir takım başka türlü baskılar söz konusu ise bu tespit edilebilmiş ise bunların bildirimi zorunlu. Diğerleri şikayete tabii. Yani kovuşturması şikayete tabii olan konulardan. Bunlarla ilgili de bizim dosyalarımızda tüm evraklar tamamlanmış vaziyette. Biz de ona göre karar vermişiz. Bizim verdiğimiz karar idari karardır. Ve yine yasa gereği bu kararımız hem taraflar, yani mağdur ya da şikayetçi ya da şikâyet edilen tarafından hem de cumhuriyet savcılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine tekrar itirazen götürülür ve orada incelenir.

'BİZİM VERDİĞİMİZ KARAR İNCELENİYOR'

Şu anda bizim vermiş olduğumuz karar, bölge idare mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan neticeye göre tabi ki tekrar bu bir daha, bir hukuki bir nitelik kazanacaktır. Ya bizim kararımız onanacaktır yahut bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır ama dün Cumhuriyet Başsavcılığımız da açıkladı, bu konuyla ilgili savcılığımız re’sen, bunun memur yargılaması hukukuna tabii olmadığını düşünerek ta Ekim ayında konuyla ilgili soruşturmaaçmış durumda.

Yani devletimiz idaresiyle yargısıyla bir bütündür. Devletimizin en yetkili organı olan yargı zaten harekete geçmiş durumda.

Kamuoyunda şöyle bir algı oluşmasın. “Bunların takibi yapılmıyor, insanlar görevlerini yapmıyor” Hayır, orada dosyalarına baktığınızda arkadaşlar gerçekten gayretle görevlerini yapmaya çalışmalar. Bir takım eksikler yanlışlar var ise ise değerlendirmeleri kendi süreçleri içinde yapılır. Herkes ne kadar sorumluysa, o sorumluluğunun karşılığını görür mutlaka.

Hamile çocuk skandalında yeni gelişme
Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama
'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamile 115 hamile çocuk

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

İlginizi Çekebilir

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Hangi parti ne kadar oy alacak?

Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 11 yorum
idam gelmediği sürece siz boşuna konuşursunuz yok incelendi yok incelenecek benim vergimle tecavüzcülere bakılmasın arkadaş direk asacaksın
NE KADAR KAÇAMAK CEVAPLAR... İHBAR OLMASA NE OLACAKTI? İHBAR YAPAN PERSONEL NİYE SÜRÜLDÜ? DİĞER HASTANELER NE ALEMDE? AH BE VALİ BEY AAH...
anlayan varsa bana da anlatsın. Çevir kazı yanmasın. Valilik neden olayı kapatmak için direnir anlamış değilim.
Suriyeli çocukların hali dahabir vahim,garipler seslerinide çıkaramıyorlar,bizim sapık ığrenç erkek diye ortalıkta gezen vahşi hayvan görünümündekı insan diyemediğim piçlerde onların bu gariban hallerinden yararlanıp dünyanın en korkunç günahlarından birini işliyor,çocuğun geleceğini tümden değiştiriyor yok ediyor,Rabbim çocuklarımızı kötulüklerden ve vatanımızı düşmanlardan korusun inşallah,vatanı gibisi varmı insanın
pompei ve lüt kavmi gibi sapkın bir toplum olmaya başladık Allah bu memleketin pisliğini öyle bir imtihanla sınayacakki bütün ülke bunun bedelini ödeyecek Allah büyük bir felaketle bu ülkeyi sarsacak yha büyük bir savaş yha büyük bir afetle bu hastalıklı topluma bedeli çok ağır bir sınav yaşatacak hepimiz belamızı bulacağız çok uzak değil.. ama olsun yaşayalım içimizdeki pislik ancak bu şekilde temizlenir.. türkiye ağır bir bedelödeyecek sonra insanların aklı başına gelecek..
akp geldiğinden beri tecavüz olayları patlak verdi güya hepsi dindar
eyyy vali eğer zerre kadar Allah korkun varsa 15 yaşındaki kızlar evlenebilir diye fetva veren cinayet işleri başkanlığına da inceleme açılması için dava açarsın. tabi yerse
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
Bu olay buzdağının görünen kısmı. Bunlara göz yuman, 9 yaşında kızla evlenebilir diyen diyanet, saklayan,ötrbas edenler yakalanıp en ağır cezalara çarptırılmalıdır.
Lafı dolandırmadan başka bir şey değil. Gereken ne ise yapılacaktır. Yapılan işlemler de kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şeklinde bir açıklamayı ne zaman duyacağız.
18 yaş altına sigara alkol satmayan hukumet birilerinin o çocukla yatmasına izin veriyor ... yazık çok yazık
Diğer Haberler
Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Başbakan Yardımcısı Işık:

Başbakan Yardımcısı Işık:

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.