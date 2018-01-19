Son dakika: '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama

Şahin'in yanıtı şöyle:

Şimdi arkadaşlar bakın bir çok şey birbirine karıştırılıyor. Bunlar her biri idari ve hukuki süreçler. Bu konuyla ilgili hem valiliğimiz hem hastane idaremiz ciddi araştırma yapmışlar. Önümüze çıkan tablo şudur, 15 yaş altı gebeliklerde zaten kanunen bildirmek zorundayız. Onların tamamı bildirilmiş.

15 yaş üstü 18 yaş altı gebeliklerde eğer cebir şiddet ve bir takım başka türlü baskılar söz konusu ise bu tespit edilebilmiş ise bunların bildirimi zorunlu. Diğerleri şikayete tabii. Yani kovuşturması şikayete tabii olan konulardan. Bunlarla ilgili de bizim dosyalarımızda tüm evraklar tamamlanmış vaziyette. Biz de ona göre karar vermişiz. Bizim verdiğimiz karar idari karardır. Ve yine yasa gereği bu kararımız hem taraflar, yani mağdur ya da şikayetçi ya da şikâyet edilen tarafından hem de cumhuriyet savcılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine tekrar itirazen götürülür ve orada incelenir.

'BİZİM VERDİĞİMİZ KARAR İNCELENİYOR'

Şu anda bizim vermiş olduğumuz karar, bölge idare mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan neticeye göre tabi ki tekrar bu bir daha, bir hukuki bir nitelik kazanacaktır. Ya bizim kararımız onanacaktır yahut bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır ama dün Cumhuriyet Başsavcılığımız da açıkladı, bu konuyla ilgili savcılığımız re’sen, bunun memur yargılaması hukukuna tabii olmadığını düşünerek ta Ekim ayında konuyla ilgili soruşturmaaçmış durumda.