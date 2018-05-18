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Son dakika! 14 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

FETÖ'ye komiserlik sınav sorularını sızdıran 21 kişi hakkında 14 ilde gözaltı kararı.

Son dakika! 14 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ komiserlik sınav sonrular gözaltı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hani sınav soruları çalınmamıştı. hani chp iftira atıyordu. Yazık ettiniz bu ülkenin gençliğine.
onca garibanın hakkını yediler, hayatını kararttılar. haram zıkkım olsun. hapishanede burnunuzdan gelsin.
NE FETÖ İMİŞ BİTMİYOR İĞNE BATSA FETÖ FETÖ FETÖ İLKOKULU BİTİREMEMİŞ BİR ADAM HU KADAR ZEKİ OLAMAZ? BUNUN PEŞİNDEN GİDENLER TAM BİR SALAK KÖRLER.AMA BİLİNMEKİ ABD OLMADAN BU ADAM BİR HALT EDEMEZDİ ANLAYI DA İSRAİL-İNGİLİZ VE ABD BU KADAR BASİT
geç gelen adalet adalet midir?
komiser olanlarida alinda bi rahatlayalım
Sorular çalınırken fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF edenler TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocukları yokmudur
Hani sorular çalındı dendiğinde yok öyle birşey diyen akpbli yönetici ve vekillerin cezası? Hatırlayın sahip cikmislardi o zamanlar.
MHP bu konuda hiç masum değil...
inşallah hepsi cezasını çeksin en başta da soruların çalınmasına "bize yakınlar" diye ses çıkarmayanlar.
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