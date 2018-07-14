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Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın 14.00'ten itibaren kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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15 Temmuz 15 Temmuz darbe girişimi 15 Temmuz köprüsü

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