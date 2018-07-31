Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran ve 1 Temmuz’da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM, internet sitesinden yaptığı açıklamada, “30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2018-YKS’ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir.
1 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının Yabancı Dil Oturumunun İngilizce Testi’nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için doğru cevap olarak ilan edilen “C” olarak girilmiş doğru cevabının “D” olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler” denildi.
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ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ‘2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları’ ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.
YKS sonuçlarını öğrenen adayların yapması gereken ilk iş, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak ön lisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini saptamak olacak. Ardından sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, bunların kodlarını, adlarını ve bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmaları gerekiyor. Peki kimler ön lisans, kimler lisans tercihinde bulunabilecek?
Ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek. Lisans programlarından tercih yapabilmek içinse AYT’den180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.
Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.
TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.
YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.
Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.
TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:
"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."
AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:
"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."
Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.
YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
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