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Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 02:52 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Mor Beyin" yazılımı mağduru bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı! Son dakika haberine göre FETÖ'nün "Mor Beyin" tuzağı sonucu ByLock kullandıkları iddiası ile görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanının görevlerine iadesine ilişkin listelerin bulunduğu 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, Mor Beyin yazılımı nedeniyle telefonlarında ByLock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kişiden bin 823'ünün, yapılan incelemeler sonucu FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iadesi kararlaştırıldı.

BİRER TELEVİZYON VE RADYO KANALI KAPATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı.

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
TEK BIR MAĞDUR YOK DIYORDU.. BASIRETSIZ BU KADAR OMURGASIZ DIPLOMASI DAHI OLMAYAN YALANI TALANI IHANET HIRSIZLIK RÜŞVET IFTIRA BOP TAŞERONLUĞU YAPARKEN KANDIRILMIYORLAR.ERGENEKON BALYOZ TIYATROLARINDA KANDIRILIYORLAR.
Şaka gibi.. ya tiyatroda sona doğru...yada bu insanlara terörist denildi içeri atıldı.. hesabını veren kimse çıkmıyor böyle bir şey başka ülkelerde olsa...o koltuklarda oturamazlar. alıştılar her 4 yilda bir terör örgütü çıkarıp sonra KANDIRILDIK
Neyse ne herkes iyice araştırılsın bir bakıp geçmeyin bir daha bakın mağdur olanların mağduriyetini giderin.
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