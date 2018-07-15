7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameler arasında YAŞ'ın yapısında değişikliğe gidilen düzenlemeler de yer aldı. Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye ile Milli Eğitim Bakanı, YAŞ üyesi oldu.
YAŞ, YILDA EN AZ BİR KERE TOPLANACAK
8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.
Kararnamelerle getirilen yeni düzenlemelerden satır başları:
Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı oluşturuldu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.
Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri şöyle:
– Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 5)
– Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 6)
– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)
– Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 8)
– Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 9)
– Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)
Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
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