Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameler arasında YAŞ'ın yapısında değişikliğe gidilen düzenlemeler de yer aldı. Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye ile Milli Eğitim Bakanı, YAŞ üyesi oldu.

YAŞ, YILDA EN AZ BİR KERE TOPLANACAK



8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.

Kararnamelerle getirilen yeni düzenlemelerden satır başları:

Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı oluşturuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri şöyle:

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)

– Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 5)