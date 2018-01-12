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Son dakika: 70 öğretmen için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 10:19 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: 70 öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
üzerlerine ateşler salın.
Ekmeğinin peşindeki insanlar.. Ne istiyorsunuz...
kandırıldık deseler kurtulurlar mı acaba
ALIYOR BIRAKIYORLAR EMİN OLUN SADECE GÖSTMELİK.DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN
VALLAHİ İYİKİ OKUMAMIŞIM HER DEFASINDA OKUMADIGIMA SEVİNİYORUM BAŞIM BELADAN HİÇ KURTULMAZDI VALLAHİ
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