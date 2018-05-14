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Son dakika! 72 albay hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturması kapsamında 25'i muvazzaf, 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! 72 albay hakkında gözaltı kararı

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Anahtar Kelimeler:
Kara Kuvvetleri FETÖ operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yakında memlekette asker kalmayacak.
Kalmadı zaten yunlılar istedikleri adayı alıyor.
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