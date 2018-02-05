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Son dakika! AA: TSK ve ÖSO, Surki Köyü'nü ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 12:20 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı (AA), TSK ve ÖSO'nun Afrin'in batısındaki bir köyü ele geçirdiğini yazdı.

AA, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Surki Köyü'nü ele geçirdiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Suriye surki köyü Zeytin Dalı Harekatı Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Allahım sen Türk Ordusuna ve Türk Mehmetçiğine yardımını esirgeme. Biz onları sana emanet ettik. Sen onları türlü belalardan koru..
ÖSO NEDİR KARDEŞİM....SAVAŞAN TÜRK ORDUSUDUR...TÜRK ORDUSU....
@ilkerim_can iyi oku ! Allahım sen Türk Ordusuna, öso ya yardımını esirgeme. Biz onları sana emanet ettik. Sen onları türlü belalardan koru..
@ilkerim_can allahim sen sadece turk ordusunu koru
@mucos03 kopyala yapıştır yapmışın.. kendin düşünüp dua edemiyor musun?.. Mehmetçik yazmışım sen silip öso yazmışsın.. başkalarının ağzıyla konuşlmak sizde adet olmuş.. yazık sana ve senin gibilerine..
bu ne türlük ne arap nede kürtlük meselesidir mesele islam mesele hilal ile haçın savaşıdır. YA RAB sen bu kefereleri perişan eyle sen millet-i ibrahime zaferle ihsan eyle.
@aydogan_deniz_2016 o yüzden mi emperyalist haydut rusya ve abd'den izin alıp başlattık ?
Helal olsun Aslanlarımız sizlere,,,Allah yardımcınız olsun dualrımız sizinle inş.o sınırda görev yapan tv ler haber yapan muhabirler,destekleyen insanlar Askerimiz için orada bulunan herkesten Allah razı olsun.Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun.Aminn
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