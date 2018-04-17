HABER

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu'nun bugün açıkladığı Türkiye ilerleme raporu bugüne kadarki en sert rapor oldu. Raporda, 'Türkiye AB'den dev adımlarla uzaklaştı' ifadeleri yer alırken, Türkiye'nin mülteci krizindeki çabaları takdirle karşılandı.

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun 2018 Türkiye raporu bugün açıklandı. Türkiye'ye yönelik eleştirilerin yer alan raporda özellikle hukuk devleti ilkelerinin uygulanmasında gerileme olduğu ve Türkiye'nin AB yolundan uzaklaştığı tespiti yer alıyor.

Taslak raporun siyasi kriterler bölümünde öncelikli olarak 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması ve bu uygulama kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere (KHK) değiniliyor. OHAL kapsamında alınan önlemlerin “orantısız” olduğu belirtilip “parlamentonun yasama işlevinin kısıtlanmış” ve “muhalif grupların barışçıl toplantılarının yasaklanabilmesi için idarenin yetkilerinin artırılmış” olması örnek gösteriliyor.

Venedik Komisyonu’nun OHAL uygulamasının Avrupa standartlarıyla uyumlu olmadığını gösteren belgelerin hatırlatılatıldığı raporda OHAL uygulamasına “en kısa sürede son verilmesi” isteniyor.

'FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ' AÇIKLAMASI YOK

Bu hafta bazı medya organlarında AB Komisyonu’nun FETÖ’yü terör örgütü olarak tanımlayacağına yönelik iddialar yer almıştı.

AB Komisyonu, terör örgütü olarak ilan etmek bir yana ‘FETÖ’ ifadesini bile kullanmamayı tercih etti. Bir örgütün terör listesine girebilmesi için tüm AB ülkelerinin onayı gerekiyor.

Raporda eleştirilen bir diğer nokta ise, Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen kimi reformlar. Bu çerçevede, anayasa değişikliğiyle kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı davranıldığına dair Venedik Komisyonu tarafından hazırlanan görüş anımsatılıyor.

"GÜNEYDOĞU'DAKİ DURUM"

Taslak raporda Güneydoğu’daki durum bir önceki raporda olduğu gibi, “ülkenin karşı karşıya olduğu en vahim sorunlardan biri” olarak tanımlanıyor. PKK’nın AB terör örgütleri listesinde yer aldığı hatırlatılıyor. Türkiye’nin kendisini terörist şiddete karşı koruma hakkı olduğu, ancak alınan önlemlerin orantılı olması gerektiği belirtiliyor.

Terörizmle ilgili yasal mevzuatın, Türkiye’nin terörle mücadele kapasitesini azaltmadan AİHS ve AİHM içtihatları temelinde gözden geçirilmesi isteniyor.

Devlet başkanının yetkilerinin "aşırı” arttığı ve yerel demokrasinin “erozyona uğradığı” mesajları veriliyor. Avrupa Konseyi kriterleri temelinde bu değişikliklerin gözden geçirilmesi isteniyor.

AYRINTILAR GELİYOR..

İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltındaKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB raporu Avrupa Komisyonu FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

İlginizi Çekebilir

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Okuyucu Yorumları 21 yorum
Evet Doğru..!! TÜRKİYE avrupa'nın ideolojik olarak stratejisinden çoook uzak..Ve böyle olduğu sürece TÜRKİYE kazanmaya devam edecektir.
kısaca sizi birliğe almayacaz mültecileride size iteledik artık beraber yaşarsınız... Reis yine kandırıldı.
fetöyü terör örgütü olarak tanımlayın.fetöcüleri vermeyin. ne güzel a.b.
Havuzun yalani yine tescillendi ama utanma olmayinca naparsin...
YENİDEN YAKINLAŞACAK AZ KALDI BEKLEYİN
Ne bekliyordunuz... Bunca hukuksuzluk, keyfilik doğal olarak gereken cevabı vermiş AB... Giderek 3. Dünya ülkesi olma yolunda hız alıyoruz...
50 yıldır AB'ye uzak olan bir ülke daha ne kadar uzak olur ki,Türkiye'nin etiketi var Müslüman bir ülke.bak AB'nin içine hiçbir müslüman ülke yok,almıyacakları belli zaten,laf cambazlığı yapıyorlar.
Eyyy Avrupa TÜRKIYE öyle bir devdettir ki dost,a dost, düsmana korku verir.TÜRKIYE nin dostlugundan kimseye zarar gelmez.aksine bariş gelir.Bu böyle biline.
sanki yarın Türkiye ab üyesi olacakmış gibi konuşuyorlar. ulan katil avrupalı pislikler size muhtaç değiliz aksine karşınızdayız..
Bizim insanımız akıllanmaz akp den kurtuluş yok
Kısaca diyorlar ki, güzelim ülkeyi Ortadoğu ülkesine çevirdiler.Arap milliyetçisi Araplar bile bunlar kadar Arap hayranı olmamıştır.
Bizim baştaki siyasetçiler Avrupa Birliği diye diye, Türk birliğini bitirdiler. Dışa bağımlılığın olduğu her ülke, dıştantan gelecek hertürlü erozyonada hazır olmalıdır.
hep aynı hikaye akp yi sevmiyorum uygulamalarını yanlış buluyorum ama ab de bıktırdı ve samimi değil o yüzden nedeseler boş euro almış başını gitmiş benim ülkemde ben 1000 tl ile gecinemezken 1000 euroya gelen turist kral oluyor
avrupa birliği mi kaldı.... tehhhhh.... ingiltere ayrıldı durun bakalım sıra hangi ülkeye gelecek... ab artık batan bir gemi... ab yi kim ne yapsın... ab yi alın sizin olsun... bizim gül gibi ülkemiz bize yeterde artar bile... allahım ülkemizi ve milletimizi korusun...
Avrupa birliği ile müzakerelerin derhal durdurulması lazım Biraz da onlar bizim kapımızda dolansınlar Gelecekleri hiç iyi değil zaten Ha battı Ha Batacaklar
AB den uzaklaşmamak için afrinden,cerablustan çıkmalı ve münbiçe girmemeliyiz.ohali kaldırmalı faizleri yükseltmeliyiz.ayrıca AB nin tüm emir ve talimatlarını amasız ,fakatsız kıvırtmadan yerine getirmeliyiz.kahrolsun faşizm.AB bizim dostumuzdur.
istediğiniz oldu işte eyy avrupa the end of turkey??
senin gibi avrupa birliğinin ta ..... koyum. reis bunlara bi yok çekte kendilerine gelsinler.bu ab konusunuda kapatalim gitsin.multeci anlasmasinida iptal et.sür mültecileri avrupaya biraz kendilerine gelsinler.
ilerleyememe raporu:))
devlet-i fehimanemiz düşünsün. onun her dediği yapıldı ama gene yaranılamadı. şimdi 15 senedir kafa kaldırınca mı eyvah türkler gidiyor, kaçırmayın,bize bağlı kalsınlar mı deniyor.geçmiş olsun.960dan beri ha aldık ,ha alacağız diye kaç hükümeti, başbakanı kandırdınız. ulan biz müslümanız.siz hristiyan. hadi size uyalım diye laik olduk, ama içimizdeki müslümanları bajane edip gene almadınız. yetti garii. sonunda kaybettiniz.hala alırlar diyen varsa, alnını göstersin karışlıyalım.
Körler sağırlar birbirlerini ağırlar, ya anlayamadınızmı, artık türkiyenin avrupa ile herhangi bir anlayış birliğine ihtiyacı kalmadı,sizlerin yıllarca uyguladığınız iki uüzlü politikalar türk halkı nezdinde itibar ve güven kaybına sebep oldu,antidemokratik yasalar uygulanırken fetö iti ile birlikte sırf askerden öç almak için göz yumduğunuz iktidar, şimdi tamamen anti demokratik yapıya büründü, bunda sizinde emeğiniz var,almayacağınız Avrupa Birliği için oyaladınız.
Diğer Haberler
Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

23 Nisan Festivali’ne gelen Kırgizistanlı çocuklar çiçeklerle karşılandı

23 Nisan Festivali’ne gelen Kırgizistanlı çocuklar çiçeklerle karşılandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.